Wenn ein Denkmalschützer ein denkmalgeschütztes Haus saniert, kann daraus nur ein Vorzeigeobjekt werden. Da belässt man es nicht bei den Mindestanforderungen, da geht man in die Vollen.

Will man ein heruntergekommenes denkmalgeschütztes Haus bewohnbar machen nach heutigen Standards, muss man natürlich Kompromisse eingehen. Niemand will in einem Museum wohnen, auch der Neustadter