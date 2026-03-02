Rund neun Monate rang Ruppertsberg um die Genehmigung einer Solaranlage. Grünes Licht gab es am Ende nur, weil die Denkmalschutzbehörde eine Frist verstreichen ließ.

„Endlich.“ Das war der erste Gedanke, der Bernd Haber durch den Kopf ging, als die Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim auf seinem Tisch lag. Neun Monate hatte das Verfahren gedauert, mehrere Anläufe seien nötig gewesen, bis die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Traminerkellers in Ruppertsberg genehmigt war. „Das war ein langer Prozess, aber am Ende hat es sich gelohnt“, sagt Haber, Vorsitzender der Wählergruppe Ruppertsberg (WGR).

Die Idee für das Projekt entstand nicht im Rathaus, sondern bei einem Zukunftsworkshop der WGR. Dort befasste sich die Gruppe mit Themen, die sie für die weitere Entwicklung der Gemeinde für zentral hält: Energie, Wärme, Versorgungssicherheit. „Irgendwann kam in der Diskussion die Frage auf: Wieso hat die Gemeinde eigentlich keine eigene Photovoltaikanlage?“, erinnert sich Haber.

„Ideale“ Lage mit Südausrichtung

Die Suche nach einem geeigneten Ort, um das zu ändern, führte schnell zum Traminerkeller in der Ortsmitte, der im Besitz der Gemeinde ist. „Die Fläche ist ideal“, sagt Haber. „Südausrichtung, eine große zusammenhängende Dachfläche, kaum Verschattung.“ Für die WGR lag nahe, aus der Idee ein konkretes Projekt zu machen. Die Fraktion erarbeitete ein Konzept, ließ eine Wirtschaftlichkeitsprüfung erstellen und brachte das Vorhaben schließlich in den Gemeinderat ein. Die fachlichen Berechnungen übernahm WGR-Mitglied Heinz Bregulla.

Der Antrag sah vor, auf dem Dach insgesamt 78 Photovoltaikmodule zu installieren: 66 Module auf dem Hauptdach des Traminerkellers, weitere zwölf auf dem untergeordneten östlichen Dach. Jedes Modul mit einer Leistung von 370 Watt. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben im April 2025 zu.

Bedenken der Denkmalbehörde

Damit war das Projekt politisch beschlossen – rechtlich jedoch noch nicht genehmigt. Denn der Traminerkeller ist ein Baudenkmal und liegt innerhalb einer Denkmalzone, umgeben von mehreren Kulturdenkmälern. Deshalb musste die Untere Denkmalschutzbehörde beteiligt werden. Bereits im März vergangenen Jahres fand ein gemeinsamer Ortstermin statt, um das Vorgehen abzustimmen.

„Die Denkmalbehörde hatte zunächst Bedenken“, sagt Haber. „Vor allem ging es um die Frage, wie stark sich die Optik des Gebäudes verändern würde.“ In ihrer denkmalrechtlichen Genehmigung vom Juli knüpfte die Untere Denkmalschutzbehörde das Projekt an klare gestalterische Vorgaben. Die Photovoltaikanlage dürfe das historische Dach nicht dominieren, sondern müsse sich „der Dachfläche unterordnen“. Vorgeschrieben ist eine „flächenbündige Ausführung ohne Aufständerung“, Eingriffe in Dachhaut und Tragwerk seien „so gering wie möglich zu halten“. Auch die Wirkung aus der Ferne spielte eine zentrale Rolle. Die Module sollten „ruhig, symmetrisch und geschlossen“ angeordnet werden, ohne Abtreppungen oder gestaffelte Reihen. Ziel sei eine möglichst zurückhaltende Gesamtansicht, insbesondere auf dem gut einsehbaren Hauptdach.

Unstimmigkeiten bei Farbgebung

Besonders heikel war die Frage der Farbe. Die Untere Denkmalschutzbehörde ließ in ihrer Genehmigung grundsätzlich nur matte, einfarbige Module zu – „entweder monochrom schwarz oder rot“. Eine vollständig schwarze Anlage wurde jedoch nicht genehmigt. Vorgesehen waren vielmehr zwei Varianten: entweder eine Ausführung komplett mit roten Modulen oder eine Belegung mit lediglich ein oder zwei Reihen schwarzer Module.

Was formal wie eine gestalterische Nuance wirkt, entwickelte sich rasch zum zentralen Streitpunkt. Denn rote Module hätten zwar besser zur Farbe der Ziegel gepasst, wären für die Gemeinde jedoch deutlich teurer und zugleich weniger effizient gewesen. Hinzu kam aus Sicht der Wählergruppe ein ästhetischer Widerspruch: Gerade die von der Denkmalpflege vorgeschlagene Teilbelegung hätte das Dach stärker verändert als eine geschlossene Fläche. „Zwei schwarze Reihen auf einem roten Dach fallen viel mehr auf als eine ruhige, durchgehende Belegung“, sagt Haber. „Das konnten wir so nicht akzeptieren.“ Die Gemeinde hielt also an der vollständig schwarzen Ausführung fest und legte Widerspruch gegen die Nebenbestimmungen ein.

Es folgte eine Phase des Wartens. „Das war eine Hängepartie“, sagt Haber. Im äußersten Fall, sagt er, hätte man das Verfahren bis vor den Kreisrechtsausschuss getragen. „Wir waren überzeugt von unserem ursprünglichen Vorschlag.“

Fristversäumnis bringt Entscheidung

Am Ende entschied kein Grundsatzurteil, sondern ein Fristversäumnis der Unteren Denkmalschutzbehörde. Nachdem die Gemeinde gegen die auferlegten Nebenbestimmungen Widerspruch eingelegt hatte, hätte die Behörde erneut Stellung nehmen müssen. Doch diese Stellungnahme ging nicht innerhalb der gesetzlichen Frist ein. Das bestätigte die Kreisverwaltung Bad Dürkheim auf Anfrage. Damit war die denkmalrechtliche Genehmigung kraft Fristablaufs wirksam – inklusive der ursprünglich beantragten Ausführung mit vollständig schwarzen Modulen. Zugleich entfielen die zuvor verfügten Nebenbestimmungen.

Auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigt die Kreisverwaltung, dass genau dieses Fristversäumnis ausschlaggebend war. Bei einer fristgerechten Stellungnahme wäre „eine denkmalrechtliche Genehmigung nur mit Einschränkungen erteilt worden“. Eine uneingeschränkte Zustimmung zur vollständig schwarzen Ausführung sei „aus denkmalschutzfachlicher Sicht nicht vorgesehen“ gewesen, so die Verwaltung.

„Für Ruppertsberg ist das am Ende gut gelaufen“, sagt Bernd Haber. „Wir haben die Denkmalbehörde zwar nicht überzeugt, aber wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden.“ Mit der nun vorliegenden Baugenehmigung hat die Gemeinde grünes Licht für ihre erste eigene Photovoltaikanlage auf dem Traminerkeller. „Sie eröffnet uns die Möglichkeit, eigenen Strom zu produzieren und ihn für kommunale Zwecke zu nutzen, auch für die Erzeugung von Wärme“, sagt Haber. Nun müsse der kommunale Energie- und Wärmeplan konkretisiert werden. „Das ist der nächste wichtige Schritt.“ Perspektivisch denke man auch über Speichermöglichkeiten nach, um den Traminerkeller möglichst direkt versorgen zu können.

Auch Ortsbürgermeister Peter Benoit (CDU) begrüßt die Entscheidung. „Das ist eine Topfläche in idealer Lage“, sagt er. Nun gehe es darum, die Detailplanung voranzubringen und mögliche Fördermittel zu beantragen.