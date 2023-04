Nach dem Auslaufen der bundesweiten Energieeinsparverordnung werden in Neustadt ab dieser Woche nach und nach verschiedene Kirchen, andere historische Gebäude, Denkmäler und Kunstobjekte abends wieder angestrahlt. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Bei der zuvor notwendigen Überprüfung der einzelnen Beleuchtungsanlagen werde geklärt, inwieweit es technisch möglich ist, die Beleuchtung zu reduzieren. Eventuell könne die Einschaltdauer bei Objekten, die früher die ganze Nacht über angestrahlt wurden, verkürzt werden, so die Stadt. Ebenso werde geprüft, wo auf LED-Leuchtmittel umgestellt werden kann. Mit diesen beiden Schritten soll auch künftig Strom gespart werden. Zugleich erklärt der Stadtvorstand zu seiner Entscheidung: „Auf die Außenbeleuchtungen von Objekten mit historischer Bedeutung sowie touristischem Wert, die das Stadtbild auch bei Dunkelheit verschönern und für ein besseres Sicherheitsgefühl sorgen, soll aber nicht mehr gänzlich verzichtet werden.“ Aufgrund der drohenden Energiekrise wegen des Ukrainekriegs hatte die Stadt am 1. September an 20 Objekten die Außenbeleuchtung abgeschaltet. Dazu gehören unter anderem die Stiftskirche, die Kirchen in den Ortsteilen, die Wolfsburg, die Hetzelanlage und das Kunigunden-Denkmal.