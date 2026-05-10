Bei der Verfolgung von Kinderpornografie bekommt die deutsche Justiz Hilfe von Amerikanern. Der jüngste Fall wurde nun abgeurteilt. Mit einer Strafe, die recht moderat wirkt.

Der Staatsanwalt verliest in seiner Anklage „Abscheuliches“, wie er betont. Er spricht über 1200 Videos und 400 Bilder, sichergestellt auf Datenträgern des Angeklagten. Er benennt die Vorgänge, die dort zu sehen und zu hören seien, mit ruhiger, emotionsloser Stimme sehr konkret. Es geht um sexuellen Kindesmissbrauch der schlimmsten Art. Unter den Opfern sind Mädchen, die drei Jahre alt sind und weinen und schreien, während sie vergewaltigt werden. „Die Aufnahmen sind real“, sagt der Staatsanwalt. Also nicht von KI gefälscht.

Solche Videos und Bilder werden eigentlich nie in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung gezeigt, auch in Neustadt ist das so – einerseits sinnvoll, um die Opfer zu schützen, um Schocks im Auditorium zu verhindern und potenziellem Voyeurismus keinen Vorschub zu leisten. Eine andere Sichtweise: Vielleicht würden konkrete Einblicke aber auch verhindern, dass sowohl die Brutalität der Ursprungstaten als auch die Gefährlichkeit von Nachfolgedelikten unterschätzt werden, wie sie im konkreten Neustadter Fall angeklagt sind: Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte. Höchststrafe nach Paragraf 184 b des Strafgesetzbuchs (StGB): zehn Jahre. „Wie sollen Kinder“, sagt der Vorsitzende Richter später in seiner Urteilsbegründung, „noch ein normales Leben führen, wenn sie so etwas erlebt haben? Da werden Existenzen vernichtet.“

Anwalt: Angeklagter nicht pädophil

Dafür, dass die Existenz des Angeklagten gefährdet oder gar vernichtet wäre, gibt es keinerlei Hinweise. Allerdings, so erklärt er, habe er aus Neustadt wegziehen müssen, nachdem die Sache bekannt wurde; es habe Drohungen gegen ihn gegeben. Er ist Anfang 30, nicht vorbestraft, geboren in Thailand, mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen, bei einer Pflegefamilie in Neustadt groß geworden, hat einen Hauptschulabschluss, eine Ausbildung als Fahrzeuglackierer abgebrochen, später als Laden-Detektiv gearbeitet. Diesen Job habe er aufgegeben, kurz nachdem seine Wohnung von der Polizei durchsucht worden war, berichtet er. Jetzt sei er arbeitslos und beziehe Bürgergeld. Er wirkt zurückhaltend, sein Äußeres erscheint eher bieder, die Verhandlung verfolgt er zumeist mit gesenktem Blick.

Der Verteidiger erklärt, sein Mandant räume die Vorwürfe ein, eine „sexuelle Disposition“ im Zusammenhang mit den vorgeworfenen Taten bestehe nicht. Soll bedeuten: Der Angeklagte sei nicht pädophil. Das Motiv sei gewesen, mit Verkäufen von Bildern und Videos Gewinn zu erzielen, um Schulden von rund 10.000 Euro zu begleichen. Woher die stammen, will der Vorsitzende Richter wissen. Der Angeklagte murmelt etwas von Handyverträgen und Verbindlichkeiten bei einer Krankenkasse.

Der Verteidiger betont, sein Mandant habe zwar mit potenziellen Käufern gechattet, zu einem tatsächlichen Verkauf sei es aber nie gekommen. Auch sei dem Angeklagten zugute zu halten, dass er der Polizei bei der Wohnungsdurchsuchung bereitwillig Pins und Passwörter von zwei sichergestellten Handys, einem PC und einem Laptop genannt habe. Eine Polizistin und ein Polizist bestätigen das als Zeugen.

Hinweis aus USA

Aufgedeckt worden sei die Sache durch Hinweise der amerikanischen Organisation NCMEC. Die verfolgt im internationalen Rahmen die Verbreitung kinderpornografischer Inhalte und gibt ihre Erkenntnisse an die Polizeidienststellen der betroffenen Staaten weiter.

Der Staatsanwalt hält dem Angeklagten in seinem Plädoyer neben einer „gewissen Naivität“ auch „Schuldeinsicht und Tatreue“ zugute. Das überrascht, denn die letzteren beiden Aspekte treten in dem Eindruck, den der Angeklagte in der Hauptverhandlung hinterlässt, eher nicht zutage. Beispiel: Als der Staatsanwalt den Angeklagten ziemlich am Anfang der Verhandlung gefragt hatte, warum er denn überhaupt auf den Gedanken gekommen sei, sich Bilder von schlimmstem Kindesmissbrauch zu verschaffen, hatte der Verteidiger sehr knapp, fast schroff geantwortet: „Um Schulden zu bezahlen.“ Dieses Motiv wiederum klassifiziert der Ankläger in seinem Plädoyer als „denkbar schäbig“. Die andere Seite der Waagschale: Für den Angeklagten spreche, dass es letztlich nicht zu Verkäufen kam und dass das vorgeworfene Verhalten relativ lange, nämlich zwei Jahre, zurückliege. In der Abwägung kommt der Staatsanwalt zu einer Strafforderung von zwei Jahren. Eine Aussetzung dieser Strafe zur Bewährung werde er hinnehmen, signalisiert der Ankläger – „auch wenn mir das schwerfällt.“

Richter zeigt sich milde

Der Verteidiger erklärt, das Verfahren habe seinen Mandanten „nachhaltig beeindruckt“, und plädiert ebenfalls auf zwei Jahre mit Bewährung. Genau so urteilt dann auch das Schöffengericht mit dem Vorsitzenden Richter, einer Schöffin und einem Schöffen: Dieses Strafmaß sei „ausreichend“. Der Angeklagte, der zudem 300 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten muss, werde an diesem Urteil „zu knabbern haben“, so der Vorsitzende.

Er brandmarkt es als „unfassbar“, dass Kinder für die Herstellung von Pornos vergewaltigt werden. Gleichwohl gibt er dem Angeklagten keineswegs Worte mit auf den Weg, die Verachtung widerspiegeln würden. Im Gegenteil. Der Angeklagte könne sicher wieder eine Arbeitsstelle finden. „Ich traue Ihnen viel zu“, sagt der Richter, stutzt dann aber, als er offenbar zu spät merkt, wie bitter dieser unfreiwillig doppeldeutige Satz ankommen kann.