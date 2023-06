Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Reinhold Zeit hat stets einen scharfen Blick für das Schöne, Außergewöhnliche und das unerwartete Schauspiel in der Natur. Gerade diese Motive, die er seit 20 Jahren in seiner Wahlheimat mit seiner Kamera festhält, bleiben in unvergesslicher Erinnerung. Noch heute ist er von der Fotografie so fasziniert, dass er selten ohne seine Kamera unterwegs ist. Seine Fotokarten erfreuen sich großer Beliebtheit.

Die Fotografie ist nicht nur seine große Leidenschaft, Reinhold Zeit darf sich zurecht auch Fotochronist nennen. Das hört er zwar nicht gerne, denn schließlich sei er kein