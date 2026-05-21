Die Gemeinde Maikammer pflegt einen ganz besonderen Mandelhain: Für jede Weinprinzessin wird dort ein Mandelbaum gepflanzt – als Zeichen der Anerkennung und der Verbundenheit mit der Gemeinde. Nun ist die Fläche am Ortsausgang in der St. Martiner Straße (Richtung Kreisel an der BG RCI) weiter aufgewertet worden. „Dank des Einsatzes der Landjugend Maikammer wurde ein Modell der neuen Prinzessinnenkrone im Mandelhain errichtet“, teilt die Tourist Info mit. Darüber hinaus wurden die Namensschilder der bisherigen Weinprinzessinnen an den Bäumen erneuert und somit optisch aufgewertet. Auch für die neue Weinprinzessin Lena wurde ein Mandelbaum gesetzt. Die neu gestaltete Fläche, die auch Teil des „Eh-da-Flächenkonzeptes“ ist, ist am Mittwoch offiziell eingeweiht worden. Ziel des „Eh-da-Flächenkonzepts“ ist es, Lebensräume für wildlebende Tier- und Pflanzenarten zu sichern und zu stärken – insbesondere für Wildbienen.