Das Hambacher Fest 1832 war ein Fest der deutschen und der europäischen Demokratie. Beim ersten Demokratiefest in Neustadt waren wieder Franzosen dabei. Aber nicht nur.

Auf der Marktplatz-Bühne ist es am Sonntagnachmittag heiß hergegangen. Claude Bloch, 75-jähriger Rock’n’Roll-Superstar aus Neustadts französischer Partnerstadt Mâcon rockte gemeinsam mit Ella Beccaria und Malhory Maret das Publikum. Einen Kontrastpunkt setzte später Turhan Alici aus der türkischen Partnerstadt Mersin-Yenisehir. Er spielte Weisen aus seiner Heimat auf der Baglama.

Wieder ganz anders war der Demokratiefest-Beitrag der Partner aus Wernigerode im Harz: Deren touristisches Aushängeschild, der Brocken, hatte bereits am Freitag in Saalbau und Roxy-Kino im Mittelpunkt gestanden. Unabhängig davon hatte Oberbürgermeister Peter Gaffert den Gegnern des Demokratiefests bei dessen Eröffnung eine politische Lehrstunde in Sachen Freiheit erteilt.

2024 mit allen

Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel machte im Reigen seiner Kollegen am Sonntag auf der Bühne klar, wie wichtig ihm diese Vielfalt für das Demokratiefest ist. Beim nächsten Fest, bislang für 2024 geplant, will er diese Beteiligung auf keinen Fall missen – weil eben das Hambacher Fest 1832 auch ein europäisches gewesen sei. Wünschen würde er sich, dann alle Partnerstädte einzubinden, wozu beispielsweise auch Lincoln in England gehört.

Bis 2024 soll nun vor allem an dem Thema Demokratie und Bildung weitergearbeitet werden. Geplant ist, den außerschulischen Lernort im ehemaligen Gebäude der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) in der Konrad-Adenauer-Straße 10 einzurichten. Das Gebäude wird von der Stadtverwaltung genutzt, der Häftlingskeller ist erhalten. Neustadt habe die Besonderheit, neben seiner bedeutenden Demokratiegeschichte ein wichtiger Lernort für die Diktatur im Dritten Reich zu sein, so Weigel. Gauleiter Joseph Bürckel lebte in Neustadt und hatte seinen Dienstsitz in der Villa Böhm. Hinzu kam ein (frühes) Konzentrationslager dort, wo heute die Gedenkstätte für NS-Opfer untergebracht ist.