Schon früh hat sich in den Städten das Metzgerhandwerk entwickelt. Metzger versorgten die Bürger vor allem mit frischem Fleisch, aber auch mit Wurst. Wie für die Bäcker, die ja ebenfalls Nahrungsmittel produzierten, galten für sie strenge Vorschriften, mit denen die Qualität ihrer Erzeugnisse gewährleistet werden sollte – für Neustadt in der Metzgersatzung von 1413, die im Roten Buch festgehalten ist. Die Obrigkeit zeigte sich sehr darum bemüht, Gefahren für die Gesundheit der Bürger, etwa durch verdorbenes Fleisch, abzuwenden.

Auch Seuchenvorkehrungen gab es schon: Deshalb durften die Metzger in der Stadt nach den Vorgaben der Satzung von 1413 kein Fleisch von Rindern oder Kälbern anbieten, wenn an den Orten, an denen sie diese gekauft hatten, im vorangegangenen Monat zwei oder mehrere solcher Tiere eingegangen waren. Auch musste ein Metzger, wenn er vom Auftreten einer Viehseuche außerhalb der Stadt erfuhr, dies den Bürgermeistern mitteilen. Die konnten dann die anderen Metzger informieren, die am Ort der Viehseuche keine Tiere mehr kaufen durften. Wenn jemand in Neustadt Vieh zum Verkauf anbieten wollte, hatte er an Eides statt zu erklären, dass es von keiner Viehseuche befallen war und auch nicht aus einem Raub stammte.

Verkauft wurde das Fleisch in der Stadt an zwei Verkaufsständen, den Schrannen. Eine davon befand sich bis zum Abriss 1839 auf dem Marktplatz am damals noch offenen Stadtbach etwa in Höhe der Metzgergasse. Die Metzger waren angewiesen, beim Verkauf korrekte Waagen und Gewichte zu gebrauchen. Deren Kontrolle lag in der Zuständigkeit von Schultheiß und Bürgermeistern. In ihren Häusern durften die Metzger nichts verkaufen; dort hätte man sie schwerer überwachen können. Auch die Verkaufseinrichtung, die heute noch unter der Bezeichnung „Freibank“ existiert, gab es schon im Mittelalter. Dort, außerhalb der regulären Verkaufsstände, konnte gemäß einer späteren, nicht datierten Metzgersatzung von Finnen verseuchtes Schweinefleisch verkauft werden.

Eine Art Schnäppchen-Verkauf gab es schon im Mittelalter

Aber auch eine Ausnahme vom Gebot, beim Fleischverkauf eine Waage zu benutzen, wurde den Metzgern zugestanden. An den drei Tagen der Fasnacht war es ihnen erlaubt, ihr Fleisch unabgewogen zu verkaufen. Damit sollte wohl der Ausverkauf vor Beginn der Fastenzeit erleichtert werden. Dieser Verkauf ohne Waage reizte anscheinend stark zum Missbrauch. Die Rüger, die die Einhaltung der Vorschriften zu überwachen hatten, durften nämlich an den genannten drei Tagen die Stadt nicht verlassen, mussten also stets präsent sein.

Was die Quantität und Qualität der Regelungen für das Metzgerhandwerk betrifft, könnte man nach heutigen Sprachgebrauch von einem ausgeprägten Verbraucherschutz sprechen. Es war ausdrücklich festgelegt, dass die Metzger mit niemand eine Verabredung treffen durften, die den Bürgern und Einwohnern in Neustadt bei ihrem Einkauf an den Schrannen zum Nachteil gereicht hätte. Auch waren die Metzger verpflichtet, jedem Kunden so viel Fleisch zu verkaufen, wie er nachfragte. Sie durften kein Fleisch unter dem Vorwand, es sei bereits verkauft, zurückhalten. Und es war an jeden zu verkaufen, der dies verlangte. Die Metzger konnten ihr Handwerk nicht nur dann ausüben, wenn ihnen gerade der Sinn danach stand. Sie hatten stets die Versorgung zu sichern. Ähnlich wie bei den Bäckern wurde Untätigkeit bestraft. Ein Metzger, der 14 Tage nicht geschlachtet hatte, verlor für ein Jahr sein Recht zum Verkauf von Fleisch.

Mageres Fleisch nur für die Dörfler

Weil die Versorgung der Stadtbevölkerung Vorrang hatte, durfte kein Metzger ohne Zustimmung der Bürgermeister Fleisch aus der Stadt ausführen. Eine Ausnahme von diesem Exportverbot lässt sich beim Rindfleisch ausmachen. Wenn dieses zwar gesund, aber zu mager und damit nicht preiswürdig war, musste es aus dem Angebot genommen werden. Solches Fleisch durften die Metzger in die umliegenden Dörfer ausführen, jedoch nicht in die pfalzgräflichen. So kamen dann vielleicht die Hambacher in den Genuss zwar mageren, aber preisgünstigeren Rindfleischs; denn Hambach gehörte in der Zeit des Alten Reichs zum Hochstift Speyer.

