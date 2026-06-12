Die Violinistin Marta Danilkovich setzt dabei das Sahnehäubchen auf.

Der Gitarrist Peter Autschbach aus Siegen ist seit Jahrzehnten immer wieder auch an der Weinstraße zu Gast, in Freinsheim stellte er sich aber erstmals im vergangenen Jahr auf Einladung des Kulturvereins vor. Das war damals ein Soloauftritt, jetzt am Donnerstag schob er im Von-Busch-Hof ein Konzert mit seiner Band „TA2“ nach. Trotz des Eröffnungsspiels der Fußball-WM fanden sich mehr als 50 Besucher ein.

Vor dem Konzert hatten sich Autschbach und seine Mitmusiker Jan Melinek, Nico Deppich und Marta Danilkovich noch überlegt, ob sie einen Soundcheck machen oder lieber Essen gehen sollten. Sie entschieden sich für kulinarische Genüsse in der historischen Altstadt, der Soundcheck fand dann vor dem bereits anwesenden Publikum statt, Ergebnis: Die Geige war zunächst zu leise.

Ja, die Geige: Sie streicht Marta Danilkovich, in Minsk (Belarus) geboren. In ihrer Heimat durchlief sie eine klassische Ausbildung und kam 2013 nach Deutschland. Mit dem Jazz war sie schon daheim in Berührung gekommen, aber so richtig fand sie den Weg zu ihm erst hierzulande. Sie spielt eine Violine aus dem Jahre 1750, die sie elektrisch verstärkt. Das macht den Klang ein wenig rauer, „elektrisch eben“. Trotzdem: Ihr angenehm weiches und nie aggressiv wirkendes Geigenspiel ist das Sahnehäubchen, das die teils schon einige Jahre alten Stücke neu veredelt.

Autschbach ist seit unvergessenen Auftritten unter anderem mit Ralf Illenberger in der legendären Neustadter Jazzkneipe „Maxburg“ bekannt. Auch im „Badehaisel“ war er schon öfters zu Gast. Sein Quartett „TA2“ wurde 2023 mit dem „Deutschen Rock & Pop-Preis“″ prämiert, als „Beste Fusion-Jazz-Rock-Band“, und die immer noch aktuelle Scheibe „TA2“ als „Bestes Fusion-Jazz-Rock-Album“. Der Titel „Welcome Marta“, der die Ankunft der Geigerin im Quartett feiert, wurde „als bester Fusion-Jazz-Rock-Song“ ausgezeichnet und dient auch in Freinsheim als Einstieg in den Abend. Er verkörpert eine ideale Mischung aus Folk, Rock und Jazz, die einen in die 1970er Jahre zurückbeamt. Jazz-Fans fühlen sich an Jan-Luc Ponty erinnert, dabei sind Danilkovichs Vorbilder eher im klassischen Bereich zu finden, Yehudi Menuhin etwa, wie sie im Gespräch verrät.

Schlagzeuger Jan Melnik schätzt die filigranen Rhythmen der Jazzrock-Welt und schreckt auch vor mit allerlei Eskapaden gespickten Fünf-Viertel-Takten nicht zurück. Bassist Nico Deppich liebt den Slap-Bass-Anschlag bei „Love Games“ von „Level 42“ und betreibt zusammen mit Peter Autschbach eine Jazzschule. Der findet, dass der Jazzrock ein wenig in Vergessenheit geraten sei und aus der Nische herausgeholt werden müsse. Mit Bedauern stellt er fest, dass sich die Hörgewohnheiten des Publikums gewandelt haben. „CDs verkaufen wir kaum noch, Vinyl, war eine Zeitlang gefragt, inzwischen aber auch nicht mehr.“ Das sei Ergebnis dieses verdammten Streamings von oft zweifelhafter Klangqualität, findet er. Der Ärger ist verständlich: Bei 0,0018 bis 0,01 Euro pro Stream können weniger bekannte Musiker nicht davon leben.

Autschbachs spielt mit halbgeschlossenen Augen und ruht in sich selbst. Er habe 17 Gitarren daheim, verrät er, „15 davon stammen von einem bayrischen Gitarrenbauer namens Joe Striebel in Wolfratshausen.“ Die seien eigens für ihn angefertigt wurden. Alternativ setzt er eine Framework-Gitarre ein, die eigentlich nur aus dem Griffbrett, über das die Saiten gespannt sind, besteht, ein robuster Rahmen deutet den klassischen Corpus an. Fragt man ihn nach seinen Vorbildern, so nennt er, ohne zu zögern, John McLaughlin.

Die Melodielinien werden von Autschbach und Danilkovich bei dem Konzert parallel geführt und beim Fünf-Viertel-Takt – wie im Jazzrock üblich – die durchgehende Taktstruktur aufgebrochen. Autschbach erklärt seine Musik mit viel Humor, und für den Titel „Cool“ ziehen die Musiker extra Sonnenbrillen auf. Man kann sich beim Zuhören gut vorstellen, am Strand zu chillen. Marta Danilkovichs Lieblingsstück „Twilight“ zaubert eine geheimnisvolle Atmosphäre in den Raum, abwechselnde Soli in wohltuenden Wellenbewegungen setzen den Schlussstrich.

Peter Autschbach dagegen liebt „Movin“, eine Melange aus Jazz, Rock und etwas Metal bis Heavy Rock – da kommt im Saal Stimmung auf. „Little Wings“ von Jimi Hendrix grüßt als Reminiszenz an die gute, alle Zeit. Und „Love Games“ von „Level 42“, die auch Autschbach sehr schätzt, wirkt mit der Violine als Leitinstrument sogar noch besser als das Original.