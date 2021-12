Rund 50 Demonstranten haben am Montagabend in Deidesheim gegen die Coronaschutz-Maßnahmen protestiert. Treffpunkt war um 18 Uhr am Stadtplatz, wo die Veranstalter über die Auflagen der Kreisverwaltung Bad Dürkheim informierten. Dazu gehörte die Maskenpflicht auf dem Stadtplatz sowie in der Kirchgasse, der Pfarrgasse und der Stadtmauergasse. Die Veranstaltung war nach Angaben des Kreisbeigeordneten Sven Hoffmann angemeldet und genehmigt – im Gegensatz zu verschiedenen „Montagsspaziergängen“. Laut Hoffmann lagen der Behörde keine Hinweise vor, dass der Veranstalter, Harald Potsch aus Deidesheim, die Auflagen nicht beachten würde. Deshalb sei die Veranstaltung genehmigt worden.