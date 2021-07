Wie selbstverständlich ist unsere Demokratie? Wie frei sind Wahlen? Diese Fragen werden anlässlich der Demokratiewoche Neustadt bei einer Diskussionsrunde am kommenden Donnerstag, 19.30 Uhr, vor der Villa Böhm diskutiert.

Im Fokus der Veranstaltung stehen persönliche Erfahrungen mit Wahlen in verschiedenen politischen Systemen. Nguyen Van Dai, Menschenrechtsaktivist aus Vietnam, Ton-Vinh Trinh-Do, der ebenfalls aus Vietnam geflohen ist, und Sergej Buragin, der einst aus Russland nach Neustadt floh, geben einen Einblick, wie Wahlen in ihren Heimatländern ablaufen. Jeannette Paulick aus Edenkoben hat als Mitglied des kommunistischen Jugendverbands FDJ die Wahlen in der DDR erlebt. Jana Bürgers aus Ulm wird über den „Blick von außen“ auf verschiedene politische Systeme eingehen. Bürgers ist seit vielen Jahren als Wahlbeobachterin unter anderem für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Ländern wie Ukraine, auf dem Balkan und in den USA im Einsatz.

Moderiert wird der Abend von Jan Schneider von der Universität Landau. Organisiert wird die Veranstaltung vom SPD-Ortsverein Neustadt. Die Veranstaltung findet vor dem Haupteingang der Villa Böhm statt und ist nicht überdacht. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.