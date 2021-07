Nach der ersten Bürgerbeteiligung am 14. April, bei der bereits viele Ideen und Anregungen zusammenkamen, folgt am 12. Juli um 18.30 Uhr die zweite Barcamp-Bürgerbeteiligung zur Demokratiestadt in digitaler Form. Die Veranstaltung ist damit ein Teil der Demokratiewoche vom 12. bis 16. Juli. Bürger sind an diesem Abend eingeladen, ihre Ideen einzubringen und an der Entwicklung von Maßnahmen auf dem bereits eingeschlagenen Weg zur Demokratiestadt mitzuarbeiten. Geplant sind sechs Arbeitsgruppen: Jugendparlament/Jugendbeirat, Demokratiebildung für Eltern, Sichtbarkeit von Demokratieprojekten, Landesgartenschau und Demokratie, Niedrigschwellige Demokratieangebote sowie Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. Anmeldungen sind bis 7. Juli unter der Mailadresse barcamp-demokratiestadt@neustadt.eu möglich. Die Teilnehmer werden gebeten, bei der Anmeldung ein bis zwei favorisierte Themen aus den sechs Themenfeldern zu nennen. Der Teilnahmelink wird kurz vorher an die genannte E-Mail-Adresse verschickt.