Junge Menschen gründen einen Wald- und Wanderverein: Die Waldschatten. Nun bekommt er auf der großen Demokratiefestbühne einen Preis. Wer sind die Aktiven, was treibt sie an?

Besser kann es für die Waldschatten ja nicht laufen. Der Neustadter Wald- und Wanderverein, der sich in Sachen Natur, Naturschutz, Umweltschutz und als Wandergruppe engagiert, feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag und bekommt zudem den Johann-Philipp-Abresch-Preis. Diesen gibt es am Freitagabend auf dem Hambacher Schloss bei einem Festakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Auftakt des Demokratiefests. Dieses findet alle zwei Jahre statt. Und dann wird jeweils ein Hambacher-Freiheitspreisträger geehrt – in diesem Jahr ist das der polnische Verfassungsrechtler, Menschenrechtsaktivist und ehemalige Justizminister Polens, Adam Bodnar.

Zudem kürt die Jury immer einen lokalen Preisträger. Mit dem Abresch-Preis werden Bürger, Initiativen sowie Organisationen aus Neustadt ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für gesellschaftlichen Zusammenhalt, kulturelle und politische Teilhabe oder Projekte der Demokratiebildung einsetzen. Die Wahl in diesem Jahr ist auf die Waldschatten gefallen. Ende März hat die Jury ihre Entscheidung wie folgt begründet: Das Engagement der Waldschatten verbinde aktiven Natur- und Umweltschutz mit einer kontinuierlichen Jugendarbeit. Darüber hinaus beteilige sich der Verein an Baumpflanz- und Saat-Aktionen im Pfälzerwald. Durch Veranstaltungen wie das Wolfsburgfest und das Wolfsgeheul stärkten die Waldschatten zudem das gemeinschaftliche Leben in Neustadt. Besonders hervorzuheben sei, dass dieses vielfältige Engagement des zehn Jahre alten Vereins überwiegend von jungen Ehrenamtlichen getragen werde. Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert (gestiftet von der Sparkasse Rhein-Haardt).

Aktuell 50 Mitglieder

Florian Hofmann und Lavinia Abstein stehen als Erster Vorsitzender und Zweite Vorsitzende an der Spitze des Vereins. Sie seien sehr stolz auf die Auszeichnung. „Wir sind vorgeschlagen worden. Das ist zu unserem zehnjährigen Bestehen eine tolle Sache“, sagt Hofmann. Fünf Plätze seien im Festsaal beim Festakt für die Waldschatten reserviert. „Das ist schon ziemlich cool“, betont Abstein. Aktuell zähle ihr Verein 50 Mitglieder. Es gebe einen stetigen Zulauf. Das moderate Wachstum der Gruppe sei wichtig. Sie seien alle stolz, dass es immer wieder gelinge, neue junge Leute für die Waldschatten zu begeistern. Abstein zählt auch dazu: Sie ist seit drei Jahren Mitglied und seit einem Jahr im Vorstand.

Die Waldschatten bei einer ihrer Wanderungen. Foto: Waldschatten/oho

Beide sind stolz auf das aktive Vereinsleben. Über Christi Himmelfahrt traf man sich zum Zeltlager. Im August wird gemeinsam mit der Engagierten Jugend Neustadt (EJN) der Eckkopf bei Deidesheim bewirtschaftet, zudem finden im Juni und September wieder Feste auf der Wolfsburg statt. Da man als Verein dort beliebte Feste etablieren konnte, bei denen sich immer viele Mitglieder einbringen, und die Wolfsburg zudem bei der Demokratieentwicklung und der Märzrevolution im Jahr 1848 eine wichtige Rolle spielte, „freuen wir uns über die Ehrung beim Demokratiefest ganz besonders“, betont Hofmann.

Viele helfen mit

Die Waldschatten verstehen sich nicht nur mit Blick auf die Altersstruktur als „Alternativkonzept zum klassischen Wanderverein“. Wandern und Ausflüge in den Wald sowie das Interesse für die Natur seien immer noch zeitgemäß. „Das zieht durchaus noch“, sagt Abstein und verweist auf die Entwicklung der Waldschatten. Hofmann freut sich, dass es im Vereinsleben kontinuierlich einen guten Zuspruch gebe: sowohl bei den monatlichen Wanderungen, aber auch bei Arbeitseinsätzen, um Müll zu sammeln oder zur Waldverjüngung beizutragen. „Und auch bei den Festen haben wir immer einen super Zuspruch, weil viele unbedingt helfen wollen“, ergänzt Abstein.

Die Waldschatten engagieren sich auch für die Umwelt: Hier sind die Helfer nach einer Müllsammelaktion zu sehen. Foto: Waldschatten/oho

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist für Hofmann, dass die Arbeit auf viele Schultern verteilt sei. „Viele bringen sich ein, das ist extrem wichtig.“ Vor allem, da bei allen Veranstaltungen auf der Wolfsburg der Organisationsaufwand sehr groß sei. Das könne man nur schaffen, wenn vieles auf verschiedene Schultern verteilt werde. „Nur das Miteinander macht unsere Aktionen möglich“, ist Hofmann überzeugt – daher sei der Demokratiepreis auch eine so tolle Anerkennung, weil man das so auch im Verein lebe.

Die 2500 Euro Preisgeld sollen in Naturschutzprojekte fließen. „Das war ja auch die Ursprungsidee“, erinnert Hofmann. Die Gruppe sei 2014 mit T-Shirts und Logo gestartet. 2016 folgte dann die offizielle Vereinsgründung. „Wir wandern nicht nur, wir bringen uns auch ein“, bringt Hofmann das Vereinskonzept auf den Punkt. Bei allen Naturschutzvorhaben gebe es einen engen Kontakt zu den Neustadter Förstern. Mit ihnen werde besprochen, wo es Bedarf gibt und dann festgelegt, auf welchen Flächen Arbeitseinsätze stattfinden.

Keine Weinbiet-Pläne mehr

Zwischenzeitlich war ein eigenes Vereinsdomizil auf dem Weinbiet im Gespräch. „Wir haben alles geprüft, es ist nicht umsetzbar“, meint Hofmann offen. Die Argumente habe man intern genau abgewogen: „Wir hätten drei Jahre lang alle Energie des Vereins in dieses Projekt stecken müssen. Das wollten wir so aber nicht.“ Die Waldschatten haben also weiterhin kein eigenes Haus. Abstein und Hofmann empfinden das aber nicht als Makel. In Neustadt gebe es mehrere Kooperationen mit Vereinen und als Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins nutze man zudem das Waldjugendheim auf dem Taubensuhl.

Die Waldschatten können auch gut feiern. Veranstaltungen wie das Wolfsgeheul stoßen auf große Resonanz. Foto: Waldschatten/oho

Jetzt richten sich die Blicke aber erst einmal auf die Preisverleihung im Hambacher Schloss. „Eine absolut positive Überraschung“, betont Florian Hofmann mit Blick aufs Vereinsjubiläum. Dass dann auch noch der Bundespräsident vor Ort ist, sei „eine einmalige Sache“. Im Verein seien alle mächtig stolz auf die Auszeichnung: „Das ist wichtig, denn wir bewirken alles ja gemeinsam“, unterstreicht Hofmann. Für die Zukunft habe man sich erst einmal ein „so weitermachen“ vorgenommen: „Denn es macht ja alles sehr viel Spaß, es funktioniert. Unsere Formate sind ausgereift.“ Und man freue sich immer über Zuwachs, „denn das sind Leute, die Lust haben, aufgrund unseres Angebots bei uns mitzumachen“.