Lehrermangel, Digitalisierung, Lerndefizite und fehlende Bildungsgerechtigkeit – die Herausforderungen im Bildungsbereich sind riesig. Über das Thema „Bildung 3.0 – Modernes Lernen zwischen Krise und KI“ diskutiert Michel Friedman im Demokratieforum Hambacher Schloss am Mittwoch, 28. Juni, ab 19 Uhr mit seinen Gästen. Diese sind Bob Blume (Autor, Bildungsblogger und Lehrer), Kai Maaz (Geschäftsführender Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation) sowie Jessica Rosenthal (Juso-Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete). Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob die schlechten Ergebnisse beim jüngsten Bildungstrend nicht zu einem viel größeren Aufschrei hätten führen müssen. Oder ob Hausaufgaben in Zeiten von Künstlicher Intelligenz wie ChatGPT überhaupt noch angesagt sein sollten. Der Eintritt zudem Demokratieforum ist frei, Anmeldung erforderlich per E-Mail an demokratieforum@hambacher-schloss.de.