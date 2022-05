Mit dem ersten Demokratiefest betritt die Stadt Ende Mai Neuland. Sie hat gemeinsam mit der Stiftung Hambacher Schloss ein großes Programm zusammengestellt. Zwei Beispiele zeigen, wie die Beteiligten dafür sorgen wollen, dass Demokratie Spaß machen kann.

Der Großteil des Demokratiefest-Programms ist für Samstag und Sonntag (28./29. Mai) vorgesehen. Doch schon am Freitag rückt eine Partnergemeinde Neustadts in den Mittelpunkt. Zuerst spricht Uwe Lagatz aus Wernigerode im Saalbau über den Brocken. Am Abend geht es ab 18.30 Uhr dann im Roxy-Kino weiter – mit zwei Filmen über Freiheit. Dann wird Lagatz mit dem Brocken ebenso wieder eine Rolle spielen wie die Neustadter Filmemacherin Bettina Höchel. Petra Koch, bei der Verwaltung für die Städtepartnerschaften zuständig, freut sich: „Der Brocken ist beim Thema Freiheit interessant, weil es dort ja die Abhöranlagen gab.“

Und damit der Abend, der auch dadurch möglich sei, dass Kinobetreiber Michael Kaltenegger einen Saal zur Verfügung stelle, nicht nur aus Filmeschauen besteht, gibt es auch kulinarisch eine Klammer zwischen der Pfalz und dem Harz. Denn den Kinogästen werden Rieslingschorle mit Woiknorze sowie ein Schnaps aus dem Harz mit der Süßigkeit Brockensplitter angeboten. Frisch gestärkt geht es dann ins Filmgespräch, das Petra Schanze von der Decken, Bereich Jugendarbeit, moderiert. Dabei kommen die Filmleute Höchel sowie Lagatz zu Wort und das Publikum kann sich ebenfalls einbringen.

Passanten werden angesprochen

Koch freut sich, dass auch die Partnerstädte Mâcon (Frankreich) und Mersin-Yenisehir (Türkei) beim Fest vertreten sind. Aus beiden Orten kämen offizielle Delegationen, aber auch Musiker. „Wir stehen für den großen gemeinsamen Dialog“, betont Koch.

Musik spielt auch bei einem Beitrag eine Rolle, den Petra Schanze von der Decken organisiert: der Heartbeatbus. Dabei handelt es sich um ein professionelles mobiles Foto-, Film- und Tonstudio aus Frankfurt, das die Stadt dank einer Spende des Rotary-Clubs für das Demokratiefest gewinnen konnte. Schanze von der Decken hat den Bus bei einer Veranstaltung erlebt und „einfach mal gefragt“. Die Heartbeatbus-Macher seien von der Demokratiefest-Idee gleich begeistert werden. „Rapper Nico hat eine unglaubliche Gabe, junge Menschen zu begeistern“, schwärmt Schanze von der Decken.

Idee sei, dass Passanten angesprochen werden. Sie sollen kurze Statements zum Demokratie abgeben, „die dann sofort in einem Rap vertont werden“. Es gebe dazu auch eine Kooperation mit der Schubert-Schule und dort im Vorgriff zum Demokratiefest einen Workshop.

Höhepunkt, so Schanke von der Decken, soll ein gemeinsamer Auftritt der spontanen Teilnehmer und der Schüler auf der Bühne am Marktplatz sein. Rico Montero werde außerdem noch ein Motivationsvideo für Schüler aufnehmen. „Ich denke, das wird eine coole Sache. Mit dem Angebot wollen wir beim Fest ganz gezielt die Jugendlichen ansprechen und auch anlocken.“

Info

Weitere Infos zum Festprogramm: www.neustadt.eu