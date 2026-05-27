Die Evangelische Kirche der Pfalz beteiligt sich mit verschiedenen Angeboten am Demokratiefest in Neustadt am Wochenende. So lädt sie zum „Gespräch am Gartenzaun“ ein, wie es in einer Mitteilung heißt. Ein lila Gartenzaun soll dabei zum sichtbaren Zeichen für Verständigung werden. Menschen sollen über ihn hinweg ins Gespräch kommen, wie Nachbarn, die einander nicht ausweichen, sondern zuhören. „Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst und weitere kirchliche Vertreterinnen und Vertreter stehen dort für Begegnungen und Gespräche über Demokratie, Zusammenhalt, Sorgen, Hoffnungen und die Rolle der Kirche in einer freiheitlichen Gesellschaft bereit“, heißt es. Der Gartenzaun kommt demnach in Neustadt erstmals zum Einsatz, bevor er auf eine bundesweite Reise geht. Außerdem wird die Stiftskirche mit 400 Kilogramm Lego-Steinen wieder zum großen Bau- und Spielraum – wie schon beim Rheinland-Pfalz-Tag. Der CJD hat zudem eine Aktion mit Nervenkitzel im Gepäck: Mutige können sich zwischen 12 und 17 Uhr vom Turm der Stiftskirche abseilen.