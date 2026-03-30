So langsam bekommt das Demokratiefest, das am letzten Mai-Wochenende gefeiert wird, Konturen: Zunächst wurde bekannt, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Laudatio beim Festakt am 29. Mai halten und am Tag darauf die Teilnehmer der Vereinsmeile in der Neustadter Innenstadt besuchen wird. Dann wurde der polnische Verfassungsrechtler, Menschenrechtsaktivist und ehemalige Justizminister Adam Bodnar als Träger des „Hambacher Freiheitspreises 1832“ präsentiert. Nun hat die Stadt mitgeteilt, wer den lokalen „Johann-Philipp-Abresch-Preis“ bekommen soll: der Wald- und Wanderverein Die Waldschatten. Mit dem Abresch-Preis werden Bürger, Initiativen sowie Organisationen aus Neustadt ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für gesellschaftlichen Zusammenhalt, kulturelle und politische Teilhabe oder Projekte der Demokratiebildung einsetzen. Zur Begründung für die Ehrung teilt die Stadt nach dem Entscheid der Jury mit: Das Engagement der Waldschatten verbinde aktiven Natur- und Umweltschutz mit einer kontinuierlichen Jugendarbeit. Darüber hinaus beteilige sich der Verein an Baumpflanz- und Saat-Aktionen im Pfälzerwald. Durch Veranstaltungen wie das Wolfsburgfest und das Wolfsgeheul stärkten die Waldschatten zudem das gemeinschaftliche Leben in Neustadt. Besonders hervorzuheben sei, dass dieses vielfältige Engagement des zehn Jahre alten Vereins überwiegend von jungen Ehrenamtlichen getragen werde. Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert (gestiftet von der Sparkasse Rhein-Haardt) und wird wie der Freiheitspreis im Rahmen des Festaktes am 29. Mai auf dem Hambacher Schloss verliehen.