Die Stadt Neustadt lädt am Mittwoch, 18. März, zu einem kleinen Empfang mit Vorstellung der neuen Demokratie-Tour zu Robert Schuman. Die Teilnahme kostet nichts.

Neustadt will ein bislang wenig bekanntes Kapitel seiner Stadtgeschichte sichtbar machen. Es geht um Robert Schuman, einst französischer Ministerpräsident und Außenminister, der als einer der Gründerväter der Europäischen Union gilt. Dazu wurde eine Tour entwickelt, die an Orte im Stadtgebiet führt, die mit Schuman verbunden sind.

Robert Schuman wurde 1940 in Metz von der Gestapo verhaftet. Nach zehn Monaten Haft wurde er nach Neustadt gebracht und im ehemaligen Kurhaus Kohler auf der Hambacher Höhe interniert. Am 2. August 1942 gelang ihm die Flucht. Bis zur Befreiung Frankreichs lebte er im Untergrund.

Die Stadt nutzt nun den Tag der Demokratie-Geschichte am Mittwoch, 18. März, um die Route um 16.30 Uhr auf dem Hetzelplatz erstmals vorzustellen. Die historische Verbindung Schumans mit Neustadt bildet den Ausgangspunkt für die Demokratie-Tour. An sechs Stationen im Stadtgebiet beleuchtet sie Schumans Zeit in Neustadt, seine Unterstützer und Gegner sowie die Situation der Stadt während des Nationalsozialismus. Die Stationen zeigen, wie eng lokale Geschichte und europäische Entwicklungen miteinander verbunden sind.

Neben der neuen Tour stellen sich auch mehrere Initiativen und Akteurinnen und Akteure aus Neustadt vor, die sich für Demokratiebildung und europäische Verständigung engagieren. Die Besucher erwartet ein offener Austausch über Projekte der Demokratieförderung mit europäischem Schwerpunkt. Schülerinnen und Schüler der Europa AG der Berufsbildenden Schule geben Einblicke in ihre Arbeit. Es gibt Brezeln und Sekt. Erwartet wird auch Gilbert Schuh, Vizepräsident des Départementrats Moselle.