In Neustadt gibt es einen neuen Rundweg: An sechs Stationen kann man sich mit Robert Schuman, seinem politischen Denken und seiner Zeit im Herz der Weinstraße befassen.

Die Eröffnung der Demokratie-Tour, die zu den Neustadter Spuren von Robert Schuman führt, hat am Mittwochnachmittag ein paar Dutzend Gäste auf den Hetzelplatz gelockt. Da die Stadt stolz auf das neue Angebot ist, das für Oberbürgermeister Marc Weigel eine wichtige Komponente in der Profilschärfung Neustadts als Demokratiestadt ist, gab es für die Besucher der Auftaktveranstaltung auch Sekt und Brezeln. Das wiederum fanden einige Passanten spannend. Sie hatten offenbar den Tag über in Neustadt verbracht und Wald und Altstadt genossen. Auf dem Weg zum Bahnhof fiel diesen nun der kleine Ausschank auf. Die Ausflügler griffen gerne zu und riefen in ihre Gruppe: „Da vorne gibt es Demokratie-Sekt.“

Das Thema Demokratie ist also vielseitig. Was sicher auch im Sinne von Robert Schuman ist. Der ehemalige französische Außenminister gilt als zentraler Wegbereiter der europäischen Entwicklung. Daher stand das Erinnern an ihn am Mittwoch im Mittelpunkt der kleinen Feierstunde. Doch Neustadt zielt mit der Schuman-Tour nicht nur auf die europäische Einigung ab, sondern macht ein Kapitel seiner Stadtgeschichte sichtbar, das bisher noch relativ unbekannt ist. Denn Robert Schuman wurde 1940 in Metz von der Gestapo verhaftet. Nach zehn Monaten Haft wurde er nach Neustadt gebracht und im ehemaligen Kurhaus Kohler auf der Hambacher Höhe interniert. Am 2. August 1942 gelang ihm die Flucht. Bis zur Befreiung Frankreichs lebte er im Untergrund.

Schuman nutzte Bücherei

An sechs Stationen im Stadtgebiet – Hetzelplatz, Konrad-Adenauer-Straße 10 (Gestapo-Keller), ehemaliges Kurhaus Kohler, Kloster, Hauptbahnhof und Marktplatz – wird Schumans Zeit in Neustadt beleuchtet. Dort erfährt man vieles über Schuman, seine Unterstützer und Gegner sowie über Neustadt während des Nationalsozialismus. Erfahrbar werden diese Informationen , weil die Tour eingebettet ist in das Landesprojekt „KuLaDig“ (Kultur Landschaft Digital), bei dem auf einer App und Webseite Informationen zu Denkmälern und Geschichte bereitgestellt werden.

Die Robert-Schuman-Straße ist auf der Hambacher Höhe in der Nähe von Kloster und Kurhaus Kohler. Foto: Kai Mehn

Weigel wies auf die große Bedeutung Neustadts mit dem Hambacher Fest 1832 für die deutsche Demokratieentwicklung hin. Es gehe heute darum, Demokratie, politische Selbstbestimmung und Freiheitsrechte „gegen Anfeindungen zu verteidigen“. Obwohl Schuman in Neustadt ein Gefangener gewesen sei, habe er Kontakte zu Bürgern pflegen können und auch städtische Bildungseinrichtungen genutzt. Davon zeuge nicht zuletzt ein Eintrag Schumans im Nutzerverzeichnis der Bücherei, so Weigel. Der Oberbürgermeister unterstrich die besondere Bedeutung Robert Schumans: Er sei schon wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg „in der Lage gewesen, zur Versöhnung und Verständigung aufzurufen; diesen Geist brauchen wir auch heute in einer Welt, die immer unversöhnlicher wird“.

Gilbert Schuh, Vizepräsident des Départementrats Moselle, würdigte die deutsch-französische Freundschaft. Er zeigte sich überzeugt, dass für Schuman der Aufenthalt in Neustadt sehr prägend gewesen sei. Hier sei der Grundstein für sein europäisches Bewusstsein gelegt worden. Der Neustadter Werner Schreiner, Beauftragter des Ministerpräsidenten für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, hob die Bedeutung von Netzwerken und Angeboten für Schüler hervor: „Wir brauchen Europa als Perspektive.“ Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, sah in der Eröffnung der Demokratie-Tour „ein Signal gegen Faschismus“. Er warb für das KuLaDig-Angebot, da man über die dort aufbereiteten Texte und Bilder direkt vor Ort „sehen kann, wie es damals war“. Neustadt sei eine Hochburg der Nazis gewesen, daher sei Schuman hier eingesperrt worden, betonte Kopf und ergänzte: „Neustadt ist ein würdiger Ort der Demokratiegeschichte.“

Schüler der Berufsbildenden Schule stellten Ergebnisse aus ihrer Europa-AG vor. Sie betonten, dass sie Europa „erlebbar machen“ wollen, um es „mitgestalten zu können“. Am Ende stießen die Gäste der Feierstunde auch noch mit einem Glas Sekt an – diese Form der „Demokratie-Würdigung“ gab es also nicht nur für Ausflügler auf dem Heimweg.