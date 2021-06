Seit Beginn der Corona-Pandemie ist ein Wort omnipräsent: Solidarität. Moderator Michel Friedman diskutiert beim Demokratie-Forum am kommenden Mittwoch zum Thema „Wir oder Ich – Wie gelingt Solidarität?“ mit drei Gästen über Gemeinschaftssinn und Egoismus in einem Live-Stream des SWR.

Forderungen nach Solidarität sind allgegenwärtig – ganz aktuell die Forderung nach jener zwischen Geimpften und Ungeimpften. Hat Corona den vielbeschworenen Gemeinschaftssinn gestärkt, oder guckt jeder nach mehr als einem Jahr Ausnahmezustand nur nach sich selbst? Unter anderem darüber unterhält sich Michel Friedman am Mittwoch ab 19 Uhr in einem Live-Stream im Internet mit der Medizin-Ethikerin Alena Buyx, der Psychologin und Glücksforscherin Maike Luhmann und dem Politikwissenschaftler Rainer Forst.

Der Live-Stream ist abrufbar unter www.swr.de/demokratieforum. Bis 20 Uhr am Mittwoch können Zuschauer ihre Frage per E-Mail an die Podiumsgäste richten: demokratieforum@hambacher-schloss.de, mit Angabe des Namens der Diskutantin oder des Diskutanten. Am Sonntag, 20. Juni, überträgt das SWR-Fernsehen die Sendung ab 10.15 Uhr.

Die Reihe Demokratie-Forum Hambacher Schloss ist eine Kooperation des Südwestrundfunks und der Stiftung Hambacher Schloss.