„Wir brauchen Debatte! Warum streiten unverzichtbar ist“ – so lautet das Motto des Demokratie-Forums am Mittwoch, 29. September, ab 19 Uhr auf dem Hambacher Schloss. Gäste an dem Abend sind Nicole Deitelhoff (Politikwissenschaftlerin der Goethe-Uni Frankfurt), Romy Jaster (Philosophin der Humboldt-Uni Berlin) und Ijoma Mangold (Kulturpolitischer Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit). Moderator ist Michel Friedman. Darum soll es bei der Veranstaltung gehen: Welche Spielregeln können gelten, ohne dass Diskussionen zügellos werden und kompromisslos geführt werden. Denn dann kann es zu erbittertem Streit und verhärteten Fronten kommen. Es ist für Gesellschaft wichtig, dass sie sich Spielregeln für Debatten auferlegen. Die drei Gesprächspartner des Abends werden über Szenarien einer guten Streitkultur reden. Wer sich für die Veranstaltung interessiert, kann sich für eine Platzverlosung bewerben. Anmeldungen sind bis 13. September möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.swr.de/demokratieforum.