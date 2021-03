„Zwischen Qualitätsjournalismus und Fake News – Demokratie in Zeiten digitaler Medien“ lautet das Thema der Diskussion in der Reihe „Demokratie-Forum Hambacher Schloss“ am Mittwoch, 10. März, um 19 Uhr. Gäste der Runde mit Moderator Michel Friedman sind Kai Gniffke (Intendant des SWR), Jeanette Hofmann (Leiterin der Forschungsgruppe Digitalisierung im Wissenschaftszentrum Berlin) und Carsten Knop (Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung). Die Debatte ist online unter www.swr.de/demokratieforum im Live-Stream zu sehen, wird aber auch am Sonntag, 14. März, ab 11 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt, die Sendung kann aber auch in der ARD-Mediathek abgerufen werden. Bei dieser Veranstaltung, die ohne Zuschauer stattfinden wird, gehen die Gesprächsteilnehmer unter anderem der Frage nach, wieso manche Menschen Zweifel an der Unabhängigkeit der Medien haben. Infratest Dimap hatte kürzlich in einer repräsentativen Umfrage unter 1000 Wahlberechtigten nämlich festgestellt, dass jeder Dritte glaubt, es gäbe eine politische Einflussnahme auf die Berichterstattung.

