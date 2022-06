Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im Gespräch mit Michel Friedmann: Das bietet das Demokratie-Forum Hambacher Schloss am Donnerstag, 30. Juni, ab 19 Uhr im Livestream. Gesprochen wird über das Thema „Die gereizte Gesellschaft – Wie viel Konfrontation hält unsere Demokratie noch aus?“ Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung vom Februar sagen nur 42 Prozent der Befragten, dass sie „mit der Demokratie, wie sie in Deutschland besteht, zufrieden sind“. Faeser sagt, die Pandemie habe Risse in der Gesellschaft gezeigt, die sich in Form von Protest, Erschöpfung und Wut äußern. Der Livestream ist auf www.swr.de/demokratieforum zu finden. Die Publikumsplätze vor Ort sind laut Schlossstiftung ausgebucht.