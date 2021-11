Im Jahr 2020 gab es laut der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung weltweit 29 Kriege und bewaffnete Konflikte. Beim Demokratie-Forum auf dem Hambacher Schloss geht es am Mittwoch, 17. November, 19 Uhr, um die Frage „Warum Krieg?“. Wie soll sich Deutschland, wie Europa positionieren? Ist nach dem Ende des Afghanistan-Einsatzes alles neu zu denken? Darüber spricht Moderator Michel Friedman mit Daniela Schwarzer, Direktorin der Open Society Foundations in Europa und Eurasien, Amira Mohamed Ali, Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag und Ekkehard Brose, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik und früherer Botschafter im Irak. Das Forum kann im Live-Stream unter www.swr.de/demokratieforum oder am Sonntag, 21. November, ab 10.15 Uhr, im SWR-Fernsehen verfolgt werden.