Sie wollen sich von Extremismus abgrenzen und gemeinsam für ihre „Demokratiestadt“ eintreten: Das kürzlich gegründete Neustadter Bündnis für Demokratie lädt zu seinem nächsten Treffen ein: zum Runden Tisch am Montag, 15. April, 17 Uhr. Interessierte können sich per E-Mail an buendnis-fuer-demokratie@neustadt.eu anmelden. Unter dieser Adresse kann auch jederzeit Kontakt zur Koordinierungsstelle des Demokratiebündnisses aufgenommen werden. Bei dem Treffen werden künftige Programme und Arbeitsschwerpunkte besprochen. Auch um das Neustadter Demokratiefest im Mai soll es gehen. Das Bündnis aus Parteien, Verbänden, Unternehmen, Vereinen und Stiftungen möchte auf einer breiten gesellschaftlichen Basis für die demokratischen Werte und die Demokratiestadt Neustadt zusammenzustehen. Im März hat es unter www.demokratie-buendnis.neustadt.eu eine Erklärung veröffentlicht, die eine deutliche Absage an menschenfeindliche, antisemitische, rassistische und extremistische Positionen enthält – gleichzeitig aber den Mut zur Diskussion und zu Toleranz einfordert: „Nie wieder darf es antidemokratischen Kräften gelingen, unsere Demokratie, ihre Regeln und Institutionen zu beseitigen“, heißt es darin.