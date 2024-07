Bei einem Besuch des französischen Kulturcafés Mon Général in der Neustadter Zwerchgasse kommen einem die Inhaber möglicherweise bekannt vor: Die Berliner Theater- und Filmschauspieler Daniela Luise und Peter Miklusz spielten in einer Vielzahl von TV-Serien und Filmen mit. In Neustadt werben sie unter anderem mit eigenen Theateraufführungen intensiv für die Demokratie.

Ein mittlerweile typisches Bild in der Zwerchgasse: Stadtbummler bleiben oft etwas überrascht vor dem Café Mon Général stehen, aus dem gefühlvolle