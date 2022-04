In den nächsten ein bis zwei Stunden sollen rund 250 Einwohner von Iggelbach und Neidenfels wieder mit Strom versorgt sein. Das haben die Pfalzwerke am Sonntagnachmittag mitgeteilt. Alle anderen Ortschaften in ihrem Zuständigkeitsbereich seien mittlerweile wieder ans Stromnetz angeschlossen. Die drei Ortsnetzstationen im Tal seien die einzigen, die noch ausstünden. Die starken Schneefälle in der Nacht auf Samstag hatten vielerorts in der Pfalz zu Stromausfällen geführt.