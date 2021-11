Die Schotten kommen wieder! Weder der Brexit noch Corona können sie davon abhalten. Am Nikolaustag gastiert „The Scottish Music Parade“ zum zweiten Mal im Neustadter Saalbau, und wieder verspricht das „Original aus Edinburgh“ eine einzigartige Show.

Der gute Ruf, der der berühmten schottischen Musikparade vorauseilt, ist mindestens so laut wie die Dudelsackpfeifen, die den Grundton des vielseitigen Programms prägen, und die Trommler, die den Backpfeifensound mächtig aufwirbeln. Kein Wunder, denn die engagierten Künstler gehören laut Veranstalter zum Besten, was Schottland zu bieten hat – ausgezeichnet bei vielen Wettbewerben und Weltmeister ihrer Instrumente. Viele sind regelmäßig Teilnehmer des legendären „Edinburgh Tattoo“, dem größten Musikfestival Schottlands. So verstehen sie sich auch als Kulturboten ihrer Heimat, wenn sie mit ihrem künstlerischen Leiter Steven Dewar seit 2016 auf Deutschlandtour gehen.

Fast 50 Mitwirkende stehen diesmal auf der Bühne, um „keltischen Zauber und schottische Lebensfreude“ in graue Wintertage zu bringen und die Germans für die Highland-Kultur zu erwärmen. Damit die Zuschauer auch gleich wissen, wo der Bär tanzt, spielt sich das ganze Spektakel traditionell vor einer Schlosskulisse mit Türmen und Zinnen ab und verspricht zum Hörgenuss noch mehr Augenschmaus zwischen Nebeldunst und Lichteffekten. Prachtvolle Kostüme, akrobatische Trommelstockwirbel, pfiffige Tanzeinlagen, sogar ein Säbeltanz, werden in dem fast dreistündigen Programm versprochen.

Auch musikalisch darf man sich diese Schottenparade weder soldatisch steif noch puristisch historisch vorstellen. Dafür sorgt schon die Biografie von „Pipe Major“ Dewar, der 1974 in Edinburgh geboren wurde, seit seinem achten Lebensjahr Dudelsack spielt, dabei in die höchsten Rangordnungen aufstieg, ganz nebenbei aber auch Gitarrist und Sänger wurde und sich auch in der Punkszene wohl fühlte. Zu seinen Ansprüchen gehört es stets, die alte Musikkultur seiner Heimat mit Weltmusik zu verbinden und in die Gegenwart zu tragen. Deshalb will die Truppe auch im Saalbau eine Kombination aus traditionellem Dudelsack-Spiel mit Klassikern wie „Flower of Scotland“ und „Amazing Grace“ und moderner Rockmusik etwa von „Coldplay“ oder „Linkin Park“ wagen. Mehr noch: sogar eine Vertonung des deutschen Komponisten Friedrich Silcher (1789-1860) findet sich auf dem Line-Up.

Termin

„The Scottish Music Parade“, Montag, 6. Dezember, 20 Uhr, im Saalbau in Neustadt, Karten (67,80-34,80 Euro) unter anderem bei Tabak Weiss, unter 0228 656900 oder www.bestgermantickets.de