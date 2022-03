Auch wenn der verbitterte alte Mann im Kreml anderes behauptet: Kultur kennt keine Grenzen, kein Kirchturmdenken, keine nationalen Beschränkungen, sondern lebt vom Austausch, vom Vermischen von Traditionen: Die drei Werke, die nächsten Dienstag in der Reihe der „Kurpfalzkonzerte“ im Neustadter Saalbau erklingen, und ihre Komponisten stehen beispielhaft dafür.

Lange musste man in Neustadt coronabedingt auf Orchesterkonzerte warten, jetzt macht das ausschließlich aus Studierenden bestehende Orchester der Mannheimer Musikhochschule unter Leitung von Prof. Stefan Blunier den Neuanfang mit einem Programm, das man – wäre es nicht dem schon lange festgeklopften Semesterprogramm verpflichtet – durchaus auch als politisches Statement verstehen könnte.

Denn natürlich werden russische Künstler im „bösen Westen“ keineswegs geächtet – man schnitte sich mit einer solchen „Sanktion“ schließlich selbst ins Fleisch bei so großartigen Musikern wie Igor Strawinsky und Peter Tschaikowski. Von ersterem erklingt an diesem Abend die 1922 entstandene Orchesterfassung der achtteiligen, fast kammermusikalisch besetzten Pulcinella-Suite, die Eindrücke einer Begegnung mit der Commedia dell’arte von einer gemeinsamen Reise mit Picasso einige Jahre zuvor in Italien verarbeitet. Von Tschaikowski, mit seiner überströmenden „Gefühlsmusik“ vielleicht die Verkörperung russischer Musik schlechthin, ist die Orchestersuite Nr. 4 „Mozartiana“ zu hören, eine 1887 uraufgeführte Hommage an Mozart, die vier kleinere Original-Klavierstücke des Wiener Klassikers sowie das „Ave verum corpus“ einfach nur auf brillante Weise neu instrumentiert – so dass etwas ganz Frisches, Neues, „Romantisches“ daraus entsteht.

Anton von Weberns Ricercar zu sechs Stimmen Nr. 2 aus dem „Musikalischen Opfer“ von Bach, eine 1935 entstandene Orchesterfassung einer zum kontrapunktischen Spätwerk des Thomaskantors zählenden Komposition, komplettiert das Programm – auch hier also eine Verbindung über Zeiten und Grenzen hinweg.

Termin

Das Sinfonieorchester der Mannheimer Musikhochschule spielt am Dienstag, 5. April, um 18 Uhr im Neustadter Saalbau. Karten (7/4 Euro) bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen (zum Beispiel Tabak Weiss in Neustadt, die Tourist-Information in Maikammer oder die Buchhandlung Frank in Bad Dürkheim) oder online unter www.ticket-regional.de.