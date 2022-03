Mit einem Gastspiel des Pfalztheaters Kaiserslautern endet kommenden Dienstag die mehrmonatige Theater-Ebbe im Neustadter Saalbau. Auf dem Programm steht John von Düffels Bühnenfassung der Erzählung „Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder Wie Gewalt entsteht und wohin sie führen kann“ von Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll, die Anfang Februar in Kaiserslautern Premiere feierte.

Beleidigungen, öffentliche Bloßstellungen, Hetze und „Hate-Speech“ – kommt einem das nicht sehr aktuell vor? Heinrich Böll behandelte diese Themen schon 1974, als von Internet oder Sozialen Medien noch keine Rede war. In seiner Erzählung, in die eigene Erfahrungen als Opfer einer Medienkampagne einflossen, bei der er 1971/72 als Terrorismus-Sympathisant gebrandmarkt worden war, geht es noch ganz analog, deswegen aber keineswegs gesittet zu. Im Mittelpunkt steht eine junge Frau, die durch eine Affaire mit einem mutmaßlichen Straftäter ins Visier einer Boulevardzeitung gerät und dabei so sehr in die Enge getrieben wird, dass sie kaltblütig zurückschlägt. Verkörpert wird dieses System durch den schmierigen Sensationsjournalisten Werner Tötges. Ähnlichkeiten mit den Praktiken der „Bild-Zeitung“ seien „weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich“, schrieb Böll seinerzeit im Vorwort seiner Erzählung. Allerdings kommen auch Polizei und Justiz bei dieser Medien- und Gesellschaftskritik nicht eben gut weg.

Beim Pfalztheater spielen Jelena Kunz und Oliver Burkia die beiden konträren Gegenspieler. Robert Flanze, Martin Schultz-Coulon, Stefan Kiefer, Rainer Furch und Meike Anna Stock übernehmen jeweils mehrere weitere Rollen. Die Inszenierung von Yvonne Kespohl überlasse es „weitgehend dem Zuschauer, einen Gegenwartsbezug herzustellen“ und blende aus, dass Hass-Tiraden heute nicht mehr von „der Presse“ ausgingen, kritisierte die RHEINPFALZ in ihrer Premierenbesprechung. „Das Ensemble ... wagt sich mutig an Heinrich Bölls zeitloses Stück Zeitgeschichte heran – mit bunten Farben, schrillen Kostümen, aber auch immer mit Hingabe und Respekt für Böll und ein Thema, das weiterhin eines bleiben wird“, urteilte dagegen die „Nachtkritik“.

Termin

Das Pfalztheater Kaiserslautern spielt am Dienstag, 22. März, um 20 Uhr im Neustadter Saalbau „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“. Karten (15-29 Euro und Ermäßigungen) online unter www.ticket-regional.de sowie bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen, zum Beispiel Tabak Weiss in Neustadt, Point Hartmann Haßloch, Buchhandlung Frank in Bad Dürkheim. Natürlich steht das Stück auch weiterhin im Pfalztheater auf dem Spielplan. Nächste Aufführungen dort am 20. März, 7., 14. und 23. April.hpö