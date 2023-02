Very british wird’s kommenden Donnerstag beim Gastspiel der „Stuttgarter Philharmoniker“ im Saalbau: Auf dem Programm des städtischen Abo-Konzerts stehen die „Schottische Sinfonie“ und die Hebriden-Ouvertüre von Felix Mendelssohn sowie das Bratschenkonzert von York Bowen, einem in England hochgeschätzten, in Deutschland aber noch nicht allzu bekannten Spätestromantiker.

Mendelssohns hochromantische Werke entstanden beide unter dem direkten Einfluss einer Wanderung, die der Komponist als 20-Jähriger im Sommer 1829 durch das schottische Hochland unternahm. York Bowen (1884-1961) komponierte zwar ein Jahrhundert später, steht aber in der gleichen romantischen Tradition. Er trat vor allem als Pianist in Erscheinung (unter anderem spielte er die allererste Schallplattenaufnahme von Beethovens 4. Klavierkonzert ein), beherrschte aber auch die Viola. Sein Concerto for Viola and Orchestra c-Moll op. 25 entstand 1907/08.

In Neustadt wird bei diesem Werk Lawrence Power (46) zu erleben sein, der zu den führenden Bratschisten der Gegenwart zählt. Er spielte 2005 zusammen mit dem Scottish Symphony Orchestra der BBC auch die Referenzaufnahme des Bratschenkonzerts von Bowen ein. Die Leitung der Stuttgarter übernimmt an diesem Abend der polnische Dirigent Michał Nesterowicz.

Termin

Die „Stuttgarter Philharmoniker“ spielen am Donnerstag, 16. Februar, um 20 Uhr beim vierten Abo-Konzert der Saison im Saalbau in Neustadt. Karten unter www.ticket-regional.de, Hotline 0651 9790777 und allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen wie etwa Tabak Weiss in Neustadt oder der Tourist-Information Maikammer. Eine Einführung mit Fritz Burkhardt, dem Konzertberater der Stadt, gibt es um 19.15 Uhr im Beethoven-Saal.