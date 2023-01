Mit der turbulenten Beziehungskomödie „Fehler im System“ von Folke Braband startet die Theater-Reihe im Saalbau kommenden Dienstag ins neue Jahr. In der Inszenierung aus Dieter Hallervordens Berliner Schlosspark-Theater spielen bekannte Fernsehgesichter wie Jantje Billker, Tommaso Cacciapuoti, Guido Hammesfahr sowie TV-Star Jürgen Tarrach, der einen Vater mitten in der Geschlechtsumwandlung mimt.

Im Mittelpunkt freilich steht der Haushaltsroboter Oliver 4.0, der genau in dem Moment bei Emma auf der Matte steht, in dem sie gerade ihren Freund Oliver im Streit aus der Wohnung geworfen hat. Der Blechmann erweist sich bald als perfekter Ersatz für den ausgemusterten Ex-Freund, der freilich auch nicht völlig die Segel gestrichen hat. Oliver 4.0 entwickelt derweil immer mehr ungeahnte Fähigkeiten und zunehmend auch menschliche Züge – er scheint sich gar in Emma zu verlieben. Die Ankündigung verspricht „chaotische Turbulenzen mit fatalen Folgen für die Lachmuskeln des Publikums“.

Termin

„Fehler im System“, Dienstag, 24. Januar, um 20 Uhr im Saalbau Neustadt. Karten unter www.ticket-regional.de, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder unter 0651 9790777.