Suizid und Humor, geht das zusammen? Der britische Bestsellerautor Nick Hornby sagte 2005 mit seinem schwarzhumorigen Roman „A long way down“ ja, und die Neustadter Kulturabteilung jetzt offensichtlich auch, denn sie serviert am kommenden Dienstag in ihrer Abo-Reihe „Komödie“ ein Theaterstück, das Hornbys Buch adaptiert.

Vier Verzweifelte, ein Gedanke: In einer Silvesternacht treffen sich der abgehalfterte TV-Moderator Martin, die überforderte Mutter Maureen, die manisch-depressive Politikertochter Jess und der gescheiterte Musiker und Pizzabote J.J. zufällig auf einem Hochhausdach in London, um ihr Leben zu beenden. Sie alle sind auf ihre Art im Leben gescheitert – oder das glauben sie zumindest. Martin war im Gefängnis, weil er mit einer Minderjährigen geschlafen hat, Maureen bringt keine Kraft mehr auf, ihren behinderten Sohn zu pflegen, Jess hat Liebeskummer und J.J. angeblich Krebs. Doch aus dem schnellen Weg nach unten wird erst einmal nichts: Überrumpelt von der unerwarteten Gesellschaft, macht keiner seinen Vorsatz wahr. Stattdessen schließen sie einen Pakt: Neuer Selbstmordtermin ist nun der Valentinstag, und bis dahin müssen sie gemeinsam überleben. Doch dann passiert etwas Schockierendes ...

„A long way down“ ist in Neustadt in einer Inszenierung des Altonaer Theaters zu sehen, die 2022 in Hamburg Premiere feierte und mit multifunktionalen Holzkisten in Beton-Optik als dominierenden Bühnenelementen arbeitet – im Hintergrund die gemalte Kulisse Londons von oben: viel Nebel, wenig Aussicht. Regie führt Christian Nickel. Die vier Selbstmordkandidaten werden gespielt von Kai Hufnagel, Johan Richter, Anne Schieber und Nadja Wünsche. „Nickel und die Schauspieler schaffen eine warmherzige Atmosphäre, man nimmt als Zuschauer Anteil an den Schicksalen“, lobte das „Hamburger Abendblatt“ in seiner Besprechung.

Termin

„A long way down – Silvester auf dem Hochhaus“ ist am Dienstag, 12. März, ab 20 Uhr im Neustadter Saalbau zu sehen. Karten (zwischen 9 und 30 Euro, je nach Kategorie und Ermäßigung) bei Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen wie Tabak Weiss in Neustadt oder der Tourist-Information in Maikammer, unter Hotline 0651 9790777 oder www.ticket-regional.de.