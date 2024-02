Der Disney-Film „Der König der Löwen“, der 1994 in die Kinos kam, ist gemessen an den Einnahmen bis heute der erfolgreichste Zeichentrickfilm aller Zeiten – was gewiss auch an der Musik lag, für die nicht nur der Komponist Hans Zimmer einen Oscar für den besten Gesamtsoundtrack einheimste, sondern das Duo Elton John/Tim Rice für „Can you feel the love tonight“ auch noch den für den besten Filmsong. Eine Wiederbegegnung mit diesen Klängen, mit denen ganze Generationen schöne Erinnerungen verbinden, gibt es am kommenden Sonntag im Neustadter Saalbau.

Dabei können die Besucher den bombastischen Film-Soundtrack ebenso wie die packenden Songs des gleichnamigen Musicalwelterfolges, der unter anderem auch schon seit mehr als 20 Jahren am Stück in Hamburg läuft, in großem orchestralen Gewand erleben, dargeboten von Solisten, Chor und Orchester des Ensemble „Cinema Festival Symphonics“ unter Leitung des Londoner Dirigenten Steven Ellery, das auch schon Filmmusikkonzerten zu „Game of Thrones“, „Star Wars“ und „Harry Potter“ unterwegs war. Der Soundtrack von Hans Zimmer verbindet afrikanische Rhythmen und Klänge mit monumentaler Klassik – so gibt es zum Beispiel Anleihen bei Mozarts „Requiem“. Dazu kommen die Hits aus der Feder Elton Johns wie „Hakuna Matata“, „Circle of Life“ oder eben „Can you feel the love tonight“. Unterstützt wird der Gesamteindruck durch Einspielungen auf einer großen Leinwand.

Termin

„Der König der Löwen – The Music live in Concert“, Sonntag, 3. März, 19 Uhr, im Neustadter Saalbau. Karten (ab 51,60 Euro) unter anderem bei Tabak Weiss und der Buchhandlung Quodlibet in Neustadt sowie unter www.rheinpfalz.de/tickets und www.bestgermantickets.de.