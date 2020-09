Mit einem Schubert-Programm reinsten Wassers startet die Neustadter Konzertsaison 2020/21 nächsten Dienstag, 8. September, im Saalbau. Zu Gast ist das aus dem israelischen Brüder-Paar Ori und Omri Epstein (Violoncello und Klavier) und dem niederländischen Violinisten Mathieu van Bellen bestehende „Busch Trio“, das sich beim Studium am Royal College in London zusammenfand und seit 2012 als Klaviertrio die Musikwelt aufmischt.

Das Programm beginnt mit dem Einzelsatz gebliebenen „Notturno“ Es-Dur Op. posth. 148 D 897, gefolgt von dem vermutlich zeitgleich, also um 1827 herum, komponierten Klaviertrio B-Dur op. 99 D 898, das nicht zuletzt aufgrund seiner weichen, fließenden Melodik zu den beliebtesten Kammermusikwerken Franz Schuberts gehört. Den Abschluss macht dann das nicht minder berühmte Quintett A-Dur op. posth. 114 D 667, das den Titel „Forellenquintett“ trägt, weil es das populäre Schubert-Lied „Die Forelle“ zum Thema des Variationssatzes machte. Dabei werden der Bratscher Gregor Sigl und der Kontrabassist Rick Stotijn zu dem Ensemble dazustoßen.

Das „Busch Trio“, das heute in Belgien und den Niederlanden beheimatet ist, hat bislang vier CDs mit Kammermusik von Dvořak veröffentlicht. Für dieses Jahr ist eine Gesamteinspielung aller Klaviertrios Schuberts sowie des „Forellenquintetts“ angekündigt. Benannt ist das Ensemble nach dem großen Geiger Adolf Busch (1891-1952) – van Bellen spielt eine 1783 gefertigte Guadagnini-Violine, die sich einst in dessen Besitz befand. Eine weitere Verbindung ist Buschs legendäre Einspielung von Schuberts Klaviertrio in Es-Dur, das von jeher ein Kernstück im Repertoire des „Busch Trios“ bildete.

