Von einem „wahren Höllentrip“ schrieb die RHEINPFALZ im Januar 2020 – anerkennend gemeint – nach dem letzten Saalbau-Auftritt der Bläserphilharmonie Deutsche Weinstraße mit der Sinfonie „Divine Comedy“ nach Dante als Hauptwerk. Daran hätte man 2021 und 2022 gerne angeknüpft, doch das verhinderte die Pandemie. Jetzt aber, am Samstag in einer Woche, gibt es ein Wiedersehen mit dem Auswahlorchester des Musikverbands Deutsche Weinstraße, und der programmatische Titel lautet: „Welcome to a new age“.

Die optimistische Ansage bezieht sich ganz direkt auf die „Overture to a new age“ des Niederländers Jan de Haan, die das Konzert voller Vorfreude eröffnet, andererseits aber auch anklingen lässt, dass nicht immer alles so rosig ist, wie es scheint. Die „Paris Sketches“ von Martin Ellerby erzählen im Anschluss in vier Sätzen von berühmten Sehenswürdigkeiten der Weltstadt Paris. Leonard Bernsteins auf einem Musical basierende Suite „Wonderful Town“ spielt im New York der 1950er Jahre und wurde für Blasorchester arrangiert von Luc Vertommen. Bei „Cantus“ des Österreichers Thomas Doss stehen meditative und ruhige Elemente im Zentrum, während „Danzon No. 2“ des Mexikaners Arturo Márques zum Abschluss ein rhythmisches und emotionales Feuerwerk verspricht. Geleitet wird das Projektorchester wie immer seit der Gründung vor 13 Jahren von Thomas Kuhn, der das Programm mit rund 90 Musikerinnen und Musikern aus den im Musikverband organisierten 29 Vereinen zwischen Bockenheim und Landau, Elmstein und Haßloch mit großem Engagement erarbeitet hat.

Termin

Das Konzert der Bläserphilharmonie Deutsche Weinstraße findet am Samstag, 21. Januar, um 19 Uhr im Saalbau in Neustadt statt. Karten unter 0651 9790777, www.ticket-regional.de, www.reservix.de oder Ticket-regional-Vorverkaufsstellen wie Tabak Weiss in Neustadt. Weitere Infos unter www.mv-weinstrasse.de.