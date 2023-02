Darauf freuen sich viele schon seit Monaten: Am kommenden Dienstag und Mittwoch gibt die der Mannheimer Musikhochschule angegliederte und von Agnès Noltenius, einst gefeierte Solistin in Straßburg und Frankfurt, geleitete „Akademie des Tanzes“ im Neustadter Saalbau wieder an zwei Abenden hintereinander eine Kostprobe ihres Könnens und ihres Ausbildungsrepertoires – für kleines Geld in der Reihe der „Kurpfalzkonzerte“.

Die Mannheimer Studierenden zeigen unter anderem Ausschnitte aus dem Prolog von Tschaikowskys „Dornröschen“ in der Choreografie von Marius Petipa, einem Klassiker des Klassischen Balletts, einstudiert von Prof. Rosemary Helliwell, die „Polowetzer Tänze“ aus Alexander Borodins „Fürst Igor“, choreographiert von Prof. Alexander Kalibabchuk, sowie moderne Tanzstücke wie „Wasted Time“ und „Sogno Trascendentale“, die von Studierenden der Hochschule selbst erarbeitet wurden. „Wasted Time“ handelt von unseren Gedanken, die einfache Dinge oft komplizierter machen, als es sein müsste, und „Sogno Trascendentale“ basiert auf dem Konzept, den Geist beim Träumen zu erforschen.

Termine

Die beiden Ballettabende finden (mit identischem Programm) am Dienstag und Mittwoch, 14. und 15. Februar, jeweils um 18 Uhr im Neustadter Saalbau statt. Karten unter www.ticket-regional.de, der Hotline 0651 9790777 sowie bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen wie etwa Tabak Weiss in Neustadt, der Buchhandlung Frank in Bad Dürkheim oder der Tourist-Information in Maikammer.