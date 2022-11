Eines der wirkmächtigsten und bis heute meistgespielten Dramen des deutschen Theaters kommt kommenden Dienstag als Gastspiel des Pfalztheaters Kaiserslautern nach Neustadt in den Saalbau: Büchners „Woyzeck“, und zwar in der Fassung der amerikanischen Regie-Legende Robert Wilson mit der Musik des US-Songpoeten Tom Waits.

Die Wilson-Variante des 1836/37 entstandenen Dramenfragments von Georg Büchner um den von allen Seiten gedemütigten Soldaten Woyzeck, der schließlich aus wahnhafter Eifersucht selbst zum Mörder wird, bietet nicht weniger als 17 Songs, ist also eher ein Musical denn ein Theaterstück, und wurde erstmals im Jahr 2000 in Kopenhagen aufgeführt. In Kaiserslautern feierte das „Art Musical“ am 22. Oktober unter der Regie von Nicolai Sykosch Premiere. Er lässt seine Protagonisten auf einer minimalistischen Bühne agieren, die wie ein gigantischer Trichter wirkt. Die Rolle des Titelhelden übernimmt Oliver Burkia, der sich nach Ausweis der Premierenkritik in der RHEINPFALZ ebenso wie alle anderen Mitstreiter auch sanglich durchaus passabel schlägt. Für die instrumentale Seite der Nummern, die Tom Waits zusammen mit seiner Frau Kathleen Brennan verfasste, trägt eine sechsköpfige Band um den Berliner Keyboarder, Gitarristen und Arrangeur Andreas Dziuk die Verantwortung. Die Texte der Songs, die teilweise an populäre Jahrmarktsmusik erinnern, sind natürlich englisch und dürfen aus rechtlichen auch nicht untertitelt werden.

Termin

„Woyzeck“, Dienstag, 15. November, um 20 Uhr im Saalbau in Neustadt. Karten bei Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen wie Tabak Weiss, den Tourist-Infos Neustadt und Maikammer, unter 0651 9790777 oder www.ticket-regional.de.