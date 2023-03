Wer könnte ein Programm mit Werken tschechischer Komponisten authentischer interpretieren als das „Tschechische Nonett“, eines der ältesten Kammerensembles weltweit? „Böhmische Klänge“ ist deshalb das Gastspiel des Prager Kammerensembles nächsten Dienstag in Neustadt überschrieben.

Bei diesem vierten Saalbau-Auftritt der 1924 am Prager Konservatorium gegründeten Formation, die seitdem in wechselnden Besetzungen ununterbrochen zur internationalen Elite gehört, wird Stammgästen der städtischen Konzertreihe einiges vertraut vorkommen: Jirí Jarochs launige „Kindersuite“ spielte das „Nonett“ auch schon bei seinem bislang letzten Neustadt-Besuch 2013. Und flankiert wurde dieses Stück, das der Komponist 1952 eigens für die Kinder der Mitglieder des Ensembles geschrieben hatte, auch damals schon von Stücken von Bohuslav Martinu und Antonín Dvorák. Diesmal steht von Ersterem das Nonett Nr. 2, H 374 auf dem Plan, das dem „Neuner“ ebenfalls „auf den Leib“ geschrieben wurde, und von Letzterem die Serenade d-Moll op. 44, die das Hauptwerk des Abends darstellt. Komplettiert wird das Angebot durch ein Divertimento des zu Lebzeiten vor allem als Opernkomponist berühmten Mozart-Zeitgenossen Josef Myslivecek.

Das „Tschechische Nonett“ spielt in der Besetzung Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass plus Bläserquintett, was eine fast unerschöpfliche Skala an Farbkombinationen mit dem vollen Klang eines Kammerorchesters mit sich bringt. Auch die große Breite des Repertoires, das von der frühen Klassik bis zur Moderne reicht, erklärt sich so. Besondere Verdienste erwarb sich das „Nonett“ auch als Motor der zeitgenössischen Musik: Laut eigenen Angaben wurden ihm mehr als 300 Kompositionen zugewidmet.

Termin

„Böhmische Klänge“, Dienstag, 14. März, 20 Uhr, im Neustadter Saalbau. Karten unter www.ticket-regional.de sowie bei allen TR-Vorverkaufsstellen wie etwa Tabak Weiss oder der Tourist-Information in Neustadt. Einführung mit Fritz Burkhardt ab 19.15 Uhr im Beethovensaal.