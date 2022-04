Hassloch. In Deutschland leiden rund 1,7 Millionen Menschen an Demenz. Mit der Schulung „Demenz-Partner“, welche an die weltweiten Aktivitäten der Aktion Dementia Friends anknüpft, sollen Teilnehmer den richtige Umgang mit Dementen erlernen.

In einem 90-minütigen Kompaktkurs erfahren Teilnehmer die Grundlagen zu dem Krankheitsbild, denn Menschen mit solch einer Erkrankung brauchen ein sensibles und informiertes Umfeld. „Neben Kenntnissen zum Krankheitsbild werden in erster Linie alltagspraktische Tipps zum Umgang mit Menschen mit Demenz vermittelt“, erklärt der zuständige Beigeordnete Claus Wolfer und freut sich daher, dass die Deutsche Alzheimer Gesellschaft die Schulung „Demenz-Partner“ in Haßloch anbietet.

Schulungen der beschriebenen Art führt die Deutsche Alzheimer Gesellschaft bereits seit einigen Jahren an vielen Orten in Deutschland durch. Ziel ist, das Thema Demenz in die Mitte der Gesellschaft zu tragen, das Wissen in der Bevölkerung zum Thema Demenz zu verbreiten sowie Hemmschwellen gegenüber Menschen mit Demenz abzubauen.

Die Schulung ist kostenlos und findet am 19. Mai, 19 Uhr, im Kulturviereck, Gillergasse 14, statt. Angesprochen sind alle Interessierten, die mehr über das Thema Demenz und den Umgang mit Demenzerkrankten erfahren möchten. Referentin ist Claudia Krack, Vorstand der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung im Haßlocher Seniorenbüro bei Beate Gebhard-Diehl, Telefon 06324 935-359, E-Mail beate.gebhard-diehl@hassloch.de gebeten. Weitere Informationen zur Initiative gibt es unter www.demenz-partner.de.