Was für produktive Energien ein schwerer Schicksalsschlag freisetzen kann, zeigt die Kunst von Nadine Ajsin, die von Sonntag an in der Neustadter Galerie Maxx zu sehen ist. Die so fröhlich anmutenden Bilder der Mannheimerin sind schwerer Krankheit abgetrotzt und irgendwie auch deren Folge.

Die Geschichte, die die Künstlerin bereits verschiedentlich bereitwillig verbreitet hat, geht so: Nadine Ajsin, Mutter zweier Kinder, studierte Kunst und Deutsch in Heidelberg und bereitete sich gedanklich