Fast alles wird derzeit abgesagt oder ins Netz verlegt, der Dekanatsfrauentag des protestantischen Kirchenbezirks Neustadt soll am Dienstag, 4. Mai, in der Hambacher Pauluskirche aber zumindest teilweise auch als Präsenzveranstaltung stattfinden. Auf die übliche Nachmittagsveranstaltung werde coronabedingt zwar verzichtet, so das Dekanat, am Abend von 19.30 bis 20.30 Uhr ist dann aber eine Doppelveranstaltung mit Referat und einem musikalischen Beitrag geplant. Dabei wird Annette Heinemeyer, Referentin für Gleichstellung der Evangelischen Kirche der Pfalz, zum Thema „Menschen sind vielfältig – Frauen auch“ sprechen. Den musikalischen Part übernimmt die Sängerin und Musikkabarettistin Annette Postel aus Edenkoben, die dabei von dem Pianisten Peter Schnur begleitet wird. Die Veranstaltung kann vor Ort mitverfolgt werden oder per Zoom-Meeting (Meeting-ID: 525 041 0883, Kenncode: 363208). Der Eintritt ist frei. Da die Plätze vor Ort begrenzt sind, ist eine Anmeldung unter 06321/84770 oder pfarramt.hambach@evkirchepfalz.de notwendig. Auch der Offenen Kanal Neustadt plant, den Abend aufzuzeichnen und später zu senden.