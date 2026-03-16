Der Frauenausschuss des Dekanatsarbeitskreises Bildung und Gesellschaft im Prot. Kirchenbezirk Neustadt lädt zum Dekanatsfrauentag 2026 alle interessierten Frauen ein.

Die Nachmittagsveranstaltung mit Musik, Kaffee und Kuchen findet am Dienstag, 24. März 2026 von 14:30 Uhr - 17:30 Uhr im Casimirianum, Ludwigstr. 1, 67433 Neustadt statt. Unter dem Motto „Da grünt uns wer“ will Gartenschaupfarrerin Mechthild Werner die Besucherinnen in Gedanken mitnehmen in die erwachende Natur des Frühlings, sozusagen in Mandelblütenduft baden und spüren lassen: Die „ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen“ (Psalm 1). Der Teilnahmebeitrag liegt bei 10 Euro.

Im Rahmen des Dekanatsfrauentages im Kirchenbezirk Neustadt gibt es auch dieses Jahr wieder eine kulturelle Abendveranstaltung am Mittwoch, 25. März, um 19:30 im Casimirianum, zu der der Frauenausschuss des Dekanatsarbeitskreises Bildung und Gesellschaft ausdrücklich einlädt.

Präsentiert werden „Fraue aus de Palz“ im Pfälzer Dialekt. Vier Schauspielerinnen spielen in drei Monologen und fünf Dialogen zwölf Frauen aus der Pfalz. Das Besondere an diesen Texten ist, dass sie nicht erfunden, sondern gehört sind. Alles, was an diesem Abend gesprochen wird, hat mal eine Pfälzer Frau gesagt. Autor Wolfgang Bachtler hat die Sätze nur neu komponiert, zusammengestellt und verbunden und natürlich die Namen verändert. Es spielen: Andrea C. Baur, Anja Fecht, Heike Schäffer-Roos und Petra Wessa. Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 12 Euro. Karten sind erhältlich bei der Buchhandlung Quodlibet oder bei martina.horak-werz@evkirchepfalz.de.