Weil die Bushaltestellen „Winzer“ in Königsbach barrierefrei ausgebaut werden, kommt es von Montag, 16. November, bis Mittwoch, 18. November, zu einer halbseitigen Straßensperrung in der Deidesheimer Straße. Während der Bauarbeiten werden nach Angaben der Stadtverwaltung die beiden Haltestellen in Richtung Osten verlegt. Hier werden beidseitig Ersatzhaltestellen eingerichtet. Betroffen ist die Buslinie 512.