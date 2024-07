„Die Jungs sind gut drauf.“ Kurz vor den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U23/U18 blickt Trainer Sebastian Groß optimistisch den Starts der drei Sprinter von der TSG Deidesheim in Mönchengladbach entgegen.

Bereits am ersten Wettkampftag steht für die 4x100-Meter-Staffel der StG Germersheim-Nußdorf-Deidesheim mit dem TSG-Trio Hendrik Lindemann, Linus Valnion und dem in diesem Jahr stark verbesserten Simon Oehl im Wettbewerb der U18 bei den nationalen Titelkämpfen der Saisonhöhepunkt auf dem Programm.

Bereits am Donnerstag erfolgt daher für die jungen Athleten die Anreise, um bei den am Freitag um 17.05 Uhr angesetzten Zeitläufen der 26 qualifizierten Staffeln topfit zu sein. Mit starken 42,76 Sekunden steht das Quartett in der Meldeliste und belegt damit in einem sehr engen Feld hinter Spitzenreiter StG Köln (42,38 sec) im Vorfeld den aussichtsreichen vierten Platz. Neben der Tagesform der einzelnen Läufer müssen im Kampf um die begehrten Medaillen auch die Wechsel sicher und flüssig ablaufen, weiß Sebastian Groß, ist diesbezüglich ebenfalls optimistisch: „Es hat bisher in dieser Saison immer geklappt. Warum sollte das ausgerechnet in Mönchengladbach anders sein?“

Lindemann über 200 Meter

Der Zeitplan der detuschen Meisterschaften gibt es zudem her, dass der zuletzt bei den süddeutschen Meisterschaften über 100 Meter erstmals unter elf Sekunden gebliebene Hendrik Lindemann auch über die kurze Sprintstrecke und die 200 Meter starten kann. Angesichts der starken Konkurrenz aus weiteren 56 Startern wäre sein Einzug ins Halbfinale bereits ein großer Erfolg. Unter den 44 Sprintern am Sonntag über die halbe Stadionrunde ist auch der ein Jahr jüngere Linus Valnion, „der erfreulicherweise in Walldorf die geforderte Normzeit von 22,90 Sekunden ebenfalls noch unterbieten konnte“, so Sebastian Groß.

Einen erneuten Versuch zum Angriff auf die Fünf-Meter-Marke unternimmt der im Trikot der LAZ Zweibrücken antretende Haßlocher Stabhochspringer Lars Urich. Eigentlich erst der Klasse U20 angehörig, gilt er in dem von Hendrik Müller (Bayer Leverkusen, 5,42 m) angeführten Feld der 17 Stabhochspringer als Außenseiter.