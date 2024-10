Zum zweiten Mal nach 2023 veranstaltet Palatina Klassik das Festival „Deidesheimer Musikherbst“. Zwischen 3. November und 5. Januar präsentieren verschiedene Ensembles mit vorzüglichen Solisten in der katholischen Pfarrkirche St. Ulrich und der protestantischen Kirche Deidesheim unter der Leitung von Professor Leo Krämer musikalische Pretiosen.

Den Auftakt zum Musikherbst macht ein „Festlicher Soloabend für Sopran, Trompete und Orgel“ am Sonntag, 3. November, 17 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche St. Ulrich. „Mit der aus München stammenden Sopranistin Susanne Bernhard wird eine weltweit agierende Künstlerin auftreten“, heißt es in einer Mitteilung von Palatina Klassik. Die Sängerin sei immer wieder insbesondere mit Werken von Mozart, Richard Strauss, Verdi, Beethoven, Mahler und Dvorák bei renommierten Orchestern und Festivals zu Gast. An der Trompete wird Falk Zimmermann und an der Orgel der frühere Speyerer Domorganist Professor Leo Krämer zu hören sein.

Händel und die Engländer

Musik von Georg Friedrich Händel, dem Wahl-Engländer, rahmt das Programm beim Start zum Musikherbst ein. „Doch mehr noch ist es ein Konzert mit englischer Musik, denn zum Schluss erklingt die Arie ,Let the bright seraphim’ aus Händels Oratorium ,Samson’“, heißt es weiter. In die Sphären der Engel, also die des himmlischen Lichts, führe außerdem das einleitende Stück ,Eternal source of light divine’ aus Händels Geburtstagsode für Queen Anne. Schließlich singt Susanne Bernhard die Wesendonck-Lieder von Richard Wagner auf Gedichte seiner zeitweiligen Geliebten. Das erste Gedicht trägt den Titel „Der Engel“ ...

Im romantischen Block des Programms erklingen darüber hinaus biblische Lieder von Antonín Dvorák und eine Improvisation von Leo Krämer über die Themen der drei vollendeten Sätze von Anton Bruckners neunter Sinfonie. Auch dieser Musik sei eine metaphysische Dimension zu eigen. Das Programm vervollständigen zwei Märsche von Händel und eine Suite D-Dur des Hallensers für Trompete und Orgel sowie die Arie „Mio tesoro per te moro“ für Sopran, Trompete und Orgel von Alesandro Scarlatti.

Barockensemble verspricht Feuerwerk

Ein musikalisches Feuerwerk zünden will am Sonntag, 17. November, um 16 Uhr das Palatina-Klassik-Barockensemble in der protestantischen Kirche Deidesheim. Zur Aufführung gelangen unter anderen das dritte Brandenburgische Konzert von Johann Sebastian Bach, der Sommer aus Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ und Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonie in F-Dur, die das Musik-Genie Anfang 1772 zwischen seiner zweiten und dritten Italienreise schrieb und als eine der „Salzburger Sinfonien“ bekannt wurde. Den Abschluss des Konzertes bildet Mozarts Serenade Nr. 13 für Streicher in G-Dur, eine der populärsten Kompositionen des Salzburger Komponisten. Ihren Beinamen „Eine kleine Nachtmusik“ verdankt sie Mozarts Eintrag in seinem Werkverzeichnis. Mit Nachtmusik übersetzt Mozart den Begriff Serenade ins Deutsche, der eine Gattung der Unterhaltungsmusik bezeichnet, die traditionell abends und oft im Freien zur Aufführung kam.

Den Musikherbst beschließt ein festliches Neujahrskonzert am Sonntag, 5. Januar, ab 16 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Ulrich in Deidesheim. Das Programm dafür liegt noch nicht vor.

Solisten von Renommee

Die Meriten der Solisten sind derart zahlreich, dass sie hier nur auszugsweise ausgebreitet werden können. Sopranistin Susanne Bernhard, die aus München stammt, ist als Konzertsängerin bei führenden internationalen Orchestern und Festivals zu hören. Sie arbeitet immer wieder mit namhaften Dirigenten zusammen wie Enoch zu Guttenberg, Semyon Bychkov, Yutaka Sado, Andrew Manze, Daniel Harding, Neeme Järvi, Paavo Järvi, Kristjan Järvi, Markus Poschner, Ralf Otto, Michael Sanderling und Jukka-Pekka Saraste.

Mit Werken wie Verdis „Messa da Requiem“, Beethovens „Missa solemnis“ und seiner „9. Symphonie“, mit Dvoraks „Requiem“ sowie dem „Stabat mater“, und Brittens „War Requiem“ ist Bernhard zu Gast bei vielen renommierten Festivals wie Festspiele Herrenchiemsee, Menuhin Festival Gstaad und Rheingau Musikfestival, bei großen Orchestern wie WDR Symphonieorchester, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, NHK Tokyo Orchestra, NDR Radiophilharmonie und auf Bühnen berühmter Konzertsäle wie der New Yorker Carnegie Hall, dem Concertgebouw Amsterdam, der Philharmonie Berlin und der Elbphilharmonie Hamburg. Zahlreiche Rundfunk- und CD-Aufnahmen dokumentieren das künstlerische Schaffen der Sopranistin.

Nationaltheater Mannheim als Talentschmiede

Leo Krämer, der aus Püttlingen im Saarland stammt, studierte Kirchenmusik in Trier und Saarbrücken. Von 1971 bis 2009 leitete er als Domkapellmeister das musikalische Geschehen am Dom zu Speyer. Seit der Gründung des Vereins Palatina Klassik (2012) widmet sich Krämer verstärkt der Zusammenarbeit mit internationalen Ensembles.

Falk Zimmermann wurde 1965 in Wermelskirchen im Bergischen Land geboren. Mit neun Jahren begann er, Trompete zu spielen und wurde im evangelischen Posaunenchor musikalisch groß. Ab 1986 studierte er an der Folkwanghochschule in Essen bei Professor Wolfgang Pohle. Das Trompetespielen immer vom Gesang her zu denken, hat hier seinen Ursprung. Seit 1988 ist Zimmermann im Orchester des Nationaltheaters Mannheim engagiert. Neben vielfältigen Aufgaben in Oper und Konzert und regelmäßigen Gastspielen in Rundfunk- und Opernorchestern widmet er sich vermehrt solistischen Aufgaben.

Das Palatina-Klassik-Barockensemble besteht neben Krämer (Cembalo) aus Robert Frank (Violine), früher erster Konzertmeister beim Nationaltheater Mannheim, den Geschwistern Susanne und Stephanie Phieler (Violine und Viola) sowie Michael Steinmann (Cello). Letztere drei stehen regelmäßig mit dem Nationaltheaterorchester Mannheim auf der Bühne.

Info

Karten für 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, gibt es per Vorbestellung zur Abholung an der Tageskasse bei der Tourist Service GmbH Deidesheim, Telefon 0 6326 96 770, und beim Verein Förderkreis Palatina Klassik per E-Mail an palatinaKlassik@t-online.de sowie telefonisch unter 06232 36225.