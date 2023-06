Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf den süddeutschen Meisterschaften in Aichach überzeugte erneut Linus Valnion von der TSG Deidesheim. Über 80 Meter Hürden der Klasse M15 lief er auf Platz eins, auch wenn in diesem Lauf nicht alles perfekt klappte.

An Hürde zwei über 80 Meter Hürden der Altersklasse M15 auf den süddeutschen Meisterschaften in Aichach kam die Hand von Linus Valnion (TSG Deidesheim) in Kontakt mit dem Konkurrenten