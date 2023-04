Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rüdiger Beck ist Koch aus Leidenschaft. Doch er und sein Team engagieren sich auch für Menschen in Not. 100 Portionen einer warmen Mahlzeit hat er in der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick ausgegeben. Die Nachfrage war in diesem Jahr besonders groß.

Eine persönliche Begegnung vor fünf Jahren spornte ihn zum Handeln an: Rüdiger Beck, zu diesem Zeitpunkt noch Wirt und Küchenchef des Lokals „Altes Rathaus“ in St.