Am zweiten und dritten August-Wochenende dreht sich in Deidesheim wieder alles um Wein, Genuss und Kultur. Jährlich zieht es tausende Besucher in das Städtchen. Vieles wird wieder so sein „wie früher“, doch es gibt auch Neuerungen.

Zwei Jahre nach der mit einem „Notkonzept“ konzipierten Weinkerwe freut sich Stefan Wemhoener, der Geschäftsführer der Tourist Service GmbH, dass die Weinkerwe zu ihrer traditionellen Form zurückkehrt. „Was wir schon im letzten Jahr begonnen haben, wollen wir fortsetzen.“ Die Weinkerwe solle wieder das Image bekommen, das sie früher hatte. „Wir wollen weiterhin das Vertrauen der Besucher und Beschicker aufbauen.“ Der Tourismusexperte sieht die Entwicklung der Weinkerwe auf dem richtigen Weg. Der Wandel werde sich aber fortsetzen.

So wird es auch dieses Mal wieder neue Stände geben. Das Angebot beim Essen wird erweitert und mehr Alternativen zu den klassischen pfälzischen Gerichten umfassen. Damit will die Tourist Info auch dem gesellschaftlichen Trend zur vegetarischen Ernährung Rechnung tragen. „Das war ein klarer Wunsch der Besucher“, so Wemhoener und kündigt drei neue Essensstände auf der Woigass an.

Offenere Gestaltung

Einfach war das allerdings nicht. „Wir mussten sehr viel Energie aufwenden, um neue Angebote zu finden, aber es ist uns gelungen“, berichtet Wemhoener. Dagegen werden einige bisherige Beschicker in der Woigass nicht mehr dabei sein. So hat sich das KW-Team zurückgezogen. Und Steffi Kern, die Wirtin des Restaurants „Schloss Deidesheim“, öffnet zu bestimmten Zeiten ihren Ausschank im Schlosspark, betreibt aber keinen Stand mehr in der Bahnhofstraße. Der Zugang zum Schlosspark soll „großzügig offen bleiben“. Generell soll die offenere Gestaltung der Stände in der Woigass, beispielsweise mit Stehtischen und Fässern wie bei der TSG Deidesheim, fortgesetzt werden. „Die Besucher wollen zusammen sein, aber es soll nicht mehr so eng und auch nicht mehr so laut sein“, erklärt Wemhoener. So soll es auch am Stand des Forster Winzervereins, am einstigen Weinprobierstand gegenüber der VR-Bank so wie am Stand des KC Deidesheim mehr Platz als bisher geben.

32 Live-Konzerte sind geplant. Neben den Musikdarbietungen von Freitag bis Montag auf dem Stadtplatz werden diese in den Weingütern zu hören sein, bei Reichsrat von Buhl, von Winning und Kimich. Das Weingut Mehling ist wie im Vorjahr auch in diesem Jahr nicht mehr dabei. Stattdessen hat sich das Restaurant „Zur Kanne“ angeschlossen und bietet auf seiner Terrasse Live-Musik an. Ebenso der Deidesheimer Hof im Dienheimer Schloss. Das gilt auch für die Weinbar 1911, die wie der Deidesheimer Hof ihren Ausschank auf dem Marktplatz öffnet.

Modenschau in der Schloßstraße

Mit sieben Ständen auf dem Stadtplatz und 32 in der Woigass sowie den Weingütern sei die Tourismus Service GmbH mit dem Angebot zufrieden, sagt Wemhoener. Neu sei auch ein Kettenkarussell für Kinder vor der Verbandsgemeindeverwaltung. Außerdem gibt es wieder eine Modenschau von „Fräulein Großartig“ (11. August, 14 Uhr) in der Schloßstraße.

Die größte Herausforderung sieht Wemhoener in der Parkraumbewirtschaftung. „Da ist leider noch keine Lösung in Sicht.“ Deshalb wirbt das Team der Tourist Info erneut für die Nutzung von Zügen und Bussen. „Abends und nachts werden wieder Sonderzüge eingesetzt in Richtung Bad Dürkheim und Neustadt.“ Ein besonderes Augenmerk legen die Organisatoren auf die Belange der Anwohner. „Unser Ziel ist es, die Belastungen durch die Kerwe zu reduzieren.“

Los geht es am Freitag, 9. August, mit der Krönung der neuen Weinprinzessin Anni III. und der Riesling-Weinprobe in der Stadthalle, ehe am Tag danach die feierliche Eröffnung mit der Kerwebaumstellung und der Kerweredd folgt.