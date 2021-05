Hotels, Ferienwohnungen, Gaststätten: Sie alle sind wegen Corona weiter geschlossen. Das Gewerbe hofft auf Lockerungen im Mai. Damit allein seien die Probleme aber nicht gelöst, sagt Dehoga-Kreisvorsitzender Werner Steigert vom „Pfälzer Hof“ in Iggelbach im RHEINPFALZ-Interview.

Herr Steigert, Sie sind nicht nur Kreisvorsitzender, sondern führen selbst in sechster Generation den Hotel-Gasthof Pfälzer Hof in Iggelbach. Wie schätzen Sie die derzeitige Situation ein?

Der Lockdown kam zum Saisonstart. Das gesamte Ostergeschäft ist gleich zu Beginn weggebrochen. Zusätzlich haben wir drei Großveranstaltungen sowie mehrere Busgesellschaften verloren. Das sind erst die Verluste der Monate März und April. Die der nächsten Zeit haben wir noch nicht berücksichtigt. Es ist eine Katastrophe für alle Betriebe. Nur wenige können auf Rücklagen zurückgreifen. Einige haben gerade erst in ihren Betrieb investiert. Es ist bitter.

Momentan dürfen Gaststätten einen Abhol- und Lieferservice anbieten. Ist das eine Alternative zum täglichen Betrieb?

Nein. Dieses Konzept ist aufwendig und nicht für jeden Betrieb geeignet. Verpackung sowie Personal und Wagen zur Auslieferung sind notwendig. Das verursacht wiederum Kosten. Ich habe bereits im Pfälzer Hof eine außer Haus-Verköstigung angeboten, bei der Speisen abgeholt werden konnten. Das kam zwar gut an und stellte wieder Kontakt zu den Kunden her. Wirtschaftlich gesehen ergibt das allerdings keinen Sinn. Es ist vielmehr ein Tropfen auf den heißen Stein.

Kurz nach Beginn der Corona-Krise hat die Bundesregierung zusammen mit Ländern und Kommunen Soforthilfe-Programme aufgelegt. Wie kommt die Unterstützung an?

Die Soforthilfen sind eine gute Sache und können kurzfristig helfen. Allerdings sind die Anträge nicht ganz einfach auszufüllen. Das Kreditprogramm klingt zunächst gut. Trotzdem bleibt bei einem Kredit immer die Problematik des Zurückzahlens. Und das ist ja nur mehr leistbar, wenn der Betrieb Einnahmen hat, die es ihm ermöglichen.

Vor einigen Tagen hat die Bundesregierung die Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent für Gaststätten beschlossen. Wie bewerten Sie diese Maßnahme?

Grundsätzlich war das dringend notwendig. Bereits 2010 wurde die Mehrwertsteuer auf Hotelübernachtungen auf sieben Prozent gesenkt. Wir forderten eine Angleichung in der Gastronomie. Als schnelle Maßnahme gegen die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus sehe ich das eher skeptisch. Letztlich hängt die positive Wirkung dabei am Umsatz, den wir momentan nicht haben.

Wie sehen Sie die nächsten Monate für das Hotel- und Gaststättengewerbe?

Wenn nicht im nächsten Monat deutliche Lockerungen kommen, wird es dramatisch für viele Betriebe. Die Frage ist, wie lange halten wir das noch aus? Genau kann das keiner sagen. Aber selbst wenn Lockerungen erwirkt werden, kommen andere Probleme auf.

Was konkret heißt?

Wie sollen entsprechende Sicherheits- und Hygieneregeln praktisch umgesetzt werden? Ich spreche von ganz banalen Dingen wie Mundschutz tragen und in einem Lokal essen? Nicht jedes Lokal hat die räumlichen Gegebenheiten für notwendige Tischabstände. Dann dürfen wir unsere Mitarbeiter nicht vergessen. Eigenschutz wird ein wichtiges Thema sein. Was machen wir mit Angestellten, die zu einer Risikogruppe gehören? Wie garantieren wir den richtigen Abstand zueinander in einer Küche? Und zum Schluss bleibt die Unsicherheit, ob überhaupt wieder Kunden kommen. Ich denke nicht, dass wir wieder öffnen und alles ist wie zuvor. Wir brauchen einen langen Atem.